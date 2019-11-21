台商回台再添一家 經部：投資是現在進行式

2019-11-21 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



經濟部今宣布，通過全球第三大不銹鋼管製造商「彰源企業」返台投資超過6億元，據經濟部統計，截至目前台商回台方案已吸引154家台商投資超過6977億元。經濟部也表示，企業新建廠房、設置智慧化產線及購買設備的新增投資，都是現在進行式，而且持續增加中。

經濟部今宣布，全球第三大不銹鋼管製造商「彰源企業」返台投資超過6億元，彰源企業是台灣第一大不銹鋼管製造商。由於美中貿易戰導致需求銳減，嚴重衝擊營運，為因應未來整體發展決定回台，將投資逾6億元在雲林斗六市設立新廠，增設智慧化產線，持續提升高附加價值產品及產能，擴大市場佔有率，估可為地方帶來75名本國就業機會。

此外，經濟部今也通過健豪印刷、天聲工業、至盈實業、牧德科技共4家根留台灣企業投資逾46億元。健豪印刷將投入13億元在台中市工業區新廠建置智能化產線，可為大台中帶來160名本國就業機會；天聲工業決定投入12億元建置智慧工廠，同時將招募30名本國人才；至盈實業決定投入逾9億元、招募30名本國人才，在高雄市燕巢區建置智慧化製造工廠；牧德科技決定在新竹科學圜區投資12億元建廠擴充產能，將可帶來100名本國就業機會。

據經濟部統計，截至目前台商回台方案有154家台商投資超過6977億元；根留台灣方案已有24家企業投資超過541億元。經濟部指出，企業新建廠房、設置智慧化產線及購買設備的新增投資，都是現在進行式，而且持續增加中。