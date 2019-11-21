企業邁入數位時代 資誠：創造更多就業機會

2019-11-21 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



資誠聯合會計師事務所今（21）日發布《2019 APEC企業領袖調查報告》，針對1,014名亞太地區企業領袖調查發現，企業導入自動化工具，未必讓就業機會減少，反而造成更多企業釋出工作機會，且有86%的企業領袖將在2020年投入更多預算在培訓數位技能。

自動化技術會造成員工失業嗎？調查指出，有24%企業領袖表示，確實因為導入自動化技術，進而開始在內部裁減員工人數；不過也有36%的企業領袖表示，導入自動化技術後，反而創造更多就業機會，兩者之間差距正在縮小，且有越來越多的企業表示，正因為導入自動化技術，讓他們重新定義各項工作的角色和職責。

儘管自動化讓企業創造更多工作機會，但仍有23%企業領袖表示，現階段很難找到所需的人才，隨著勞動力流動在某些市場的阻礙越來越多，企業領袖正在增加員工技能的投資，有86企業領袖表示，他們將在2020年投入更多預算在人才數位技能提升。

資誠所長周建宏表示，在數位浪潮下，許多工作職位正在消失，我們面臨的最大挑戰之一是要提升員工技能，以確保多數人在這波浪潮中不會被淘汰。亞太企業、政策制定者、非政府組織和教育工作者必須共同努力，攜手在各產業、公私部門以及整個亞太地區中，大規模地重新塑造人才。

報告內容也提到，多數亞太企業領袖表示，他們期待政府在數位時代加強更多監管措施，受訪者最重視的是網路安全（76%）、人工智慧的道德使用（72%）和數據隱私（70%）等領域，期待能採取更多監管措施、藉以強化社會信任。

周建宏指出，企業領袖不常要求加強監管，但是企業敏銳地意識到，人工智慧、網路安全和隱私保護等領域的不連貫政策或無效政策，可能會對其投資計劃帶來風險，也會讓消費者對企業產生不信任感。

周建宏強調，亞太各國政策決策者可在AI發展的早期階段就進行監管，以發展新的標準來推動創新，同時也能促進包容性和負責任的AI。現在，正是採取行動的好時機，各國需發展連貫且有效的AI政策，以協助亞太企業邁向永續成長。

《2019 APEC企業領袖調查報告》由PwC進行，調查期間為今年6月至7月，調查對象來自APEC會員經濟體當中的1,014位企業領袖。