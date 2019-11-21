陳其邁：參考臉書數位公民行動教室 請教育部融入課綱

2019-11-21 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



行政院副院長陳其邁今（21）日出席「Facebook 數位公民行動教室」活動，並表示該活動讓多民眾瞭解假訊息防制，學習成為成熟的數位公民，讓網路成為成熟公民社會，他也請教育部參考「數位公民行動教室」教材融入課綱，以因應變化快速的時代潮流。

陳其邁表示，他過去在國、高中時有上「公民與道德」這門課，現稱「公民與社會」，即是學習如何當成熟的公民。他回憶，當時課程都是教導三民主義等政治課程，如今已逐步調整，現在教育部的課綱與課程中教導公民與社會，目的在培養成熟的公民。

陳其邁指出，一個成熟的公民須能瞭解自己的權利義務、與社會的連結，以及要負起的責任，相關的學養必須從國中甚至國小就開始培養。

陳其邁舉臉書為例，其使用者年齡層越來越低，如何成為一個成熟的數位公民便非常重要，不論數位足跡、保衛數位身份，到數位溝通，都應該要把年齡層逐步往下調整，從中學往下擴及小學。

陳其邁表示，假訊息問題非常嚴重，在網路世界言論都負有責任，當個錯誤訊息、假訊息，沒經過太多思考或判斷後就分享，往往會讓一些利用假訊息的有心人操弄輿論、製造社會不安，或違反社會秩序，因此，讓不同年齡層的民眾在網路開放、自由的情況下，學習負起應負的責任，非常重要。

陳其邁也特別感謝臉書過去幾年與政府合作，共同打擊、抑制假訊息，讓整個社群網路與社會更團結、進步，也期待「行動教室」讓更多的民眾能夠特別關注到假訊息所衍生的社會問題，還是要讓民眾能夠警覺，共同關注這些假訊息流竄的現象，並進行澄清。

Facebook表示，首度將大型卡車改造為「數位公民行動教室」，透過有趣的「數位公民三部曲」遊戲和互動體驗，協助民眾學習數位公民素養與技巧，該活動今天從台北市出發。

Facebook表示，至今年12月1日止，將由北到南，前進新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市與高雄市，面對面讓民眾瞭解如何當一個成熟的數位公民。