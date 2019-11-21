親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

住李佳芬妹房產惹爭議 韓國瑜：還住過舅舅阿姨姑姑家

原能會加入太空產業鏈 協助測試衛星電子元件

2019-11-21 15:47中央社 台北21日電

原能會加入台灣太空產業鏈。國研院太空中心與原能會簽屬合作意願書，未來原能會核研所將協助國內自主研發的衛星電子元件進行耐太空輻射測試。

國家實驗研究院國家太空中心指出，搭載在衛星上的太空電子元件在發射至軌道運作前，必須通過多項嚴苛環境測試，包括升空時的振動測試、太空中日夜溫差的熱循環、真空環境測試，以及太空輻射測試。

國研院太空中心說明，太空中輻射主要來自宇宙射線的高能粒子和太陽閃焰釋出的X射線與伽瑪射線等，而宇宙射線中的高能粒子如果撞擊到衛星電子元件，除了會影響半導體電子零件的正常運作，也可能造成損壞。

為了避免這類情形發生，並且在地面模擬太空環境，進行嚴苛測試，國研院太空中心與行政院原子能委員會核能研究所簽署合作意願書（MOU），核研所將協助台灣自主開發衛星電子元件進行耐太空輻射測試。

國研院太空中心指出，核研所的迴旋加速器是早年台灣核醫領域的重大投資設備，可提供15到30 MeV（百萬電子伏特）的質子射束，主要建置目的是生產醫用放射性同位素，研製核醫藥物提供醫院做醫療診斷或醫學研究用；另一目的則是協助國內外學術研究或業界單位進行質子照射實驗，因此非常適合用來測試太空電子元件。

除了與原能會合作外，國研院太空中心今年7月也與林口長庚醫院、長庚大學三方簽訂合作協議，使用林口長庚醫院的200 MeV高能質子設備進行單一事件效應測試。透過多方合作逐步建立更完整的輻射測試環境，支援太空計畫發展。

國研院太空中心主任林俊良表示，行政院今年1月核定第三期「太空科技長程發展計畫」，這項計畫自2019年至2028年共10年，由太空中心負責執行。其中，建立台灣太空產業為重點項目之一，太空中心將扮演太空產業發展整合者的角色，結合國內產學研共同合作，帶動台灣自主太空科技與產業發展。

太空輻射原能會

相關新聞

台電否認是「綠電大盤商」 加碼承諾不因交易漲電價

2019-11-21 13:56

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

台商回台再添一家　經部：投資是現在進行式

2019-11-21 17:18

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-21 15:40

7成企業有接班危機 升級轉型問題多

2019-11-21 15:03

傳經濟部屬意 台電否認是「綠電大盤商」

2019-11-21 14:21

用電大戶買綠電辦法 經濟部今年跳票

2019-11-21 14:20

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:17

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

境外資金專法上路三個月 申請匯回達255億元

2019-11-21 00:40

名家觀點／RCEP牽動全球區域經濟整合

2019-11-21 00:39

投審會：前十月陸資來台投資額腰斬

2019-11-21 00:32

財經觀點／3面向思考台灣數位醫療

2019-11-21 00:27

外銷訂單連12黑 下月可望翻紅

2019-11-21 00:16

經濟關鍵字／翁朝棟…解 張安平…順 簡滄圳…暖

2019-11-20 23:47

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

台商回台投資成話題 翁章梁：5家台商申請來嘉投資

2019-11-20 17:36

外銷訂單連12黑 全年正成長機率低

2019-11-20 17:17

綠擔心功勞被搶？藍委籲救救國產車

2019-11-20 14:41

美食外送員好賺？ 只有1.5%願當正職

2019-11-20 14:41

華潔工會陳情：簽團協遭威脅

2019-11-20 14:41

補貼台商貸款利率？陳美伶：是補貼貸款委辦費

2019-11-20 14:41

台商資金沒回流 藍續批貸款等同免息

2019-11-20 14:41

沈榮津：台商回台投資與資金匯回是兩回事

2019-11-20 14:41

華映欠資 政府墊償金額、人數史上最高

2019-11-20 14:05

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

台商匯回資金掛零引發爭議 經濟部大動員澄清

2019-11-20 13:32

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

【重磅快評】是多大謊言得要國家機器總動員滅火？

2019-11-20 13:10

立院初審通過 復康巴士免徵貨物稅延長

2019-11-20 13:03

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44
看更多

熱門文章

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

聯發科5G晶片 跑第一

2019-11-20 23:19

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

中鋼下季盤價看跌 有利鋼廠

2019-11-21 00:20

壽險加碼不動產 二年砸千億

2019-11-21 00:17

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

昇恆昌打造 桃機二航廈中央區免稅商店暨餐飲區開幕

2019-11-20 17:27

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

汽車零組件降關稅 卡關

2019-11-21 00:11

強化財務 台企銀擬現增90億

2019-11-20 23:25

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

國慶連假2外送員之死！ 1家挨罰500元1家根本罰不到

2019-11-21 15:33

新店捷運宅 將變複合商場

2019-11-21 00:14

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

搶便宜發債…中型銀行跟進

2019-11-20 23:24

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

金融帳Q3淨流出 一年低點

2019-11-21 00:32

今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43

昱鼎再拿下青埔太陽光電廠 預計明年6月完工

2019-11-20 17:29

台商回台投資成話題 翁章梁：5家台商申請來嘉投資

2019-11-20 17:36

房地過戶 先申請自住優稅

2019-11-21 00:02

南山人壽砸大錢再標信義區 將與南山廣場共構辦公園區

2019-11-20 17:21

陸港客衰退日韓客撐盤 飯店業拚復甦

2019-11-21 10:31

搭5G熱潮 威盛推智慧車方案

2019-11-21 00:11

陸出口大國反向採購 鋼市向上訊號亮了

2019-11-20 23:32

5G將釋照競價 電信五雄備戰

2019-11-20 23:20

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43

豬肉滿福堡買一送一來了！ 刷這張卡還送10倍點數

2019-11-21 12:12

匯市缺新題材 新台幣續陷膠著微升0.9分

2019-11-20 21:10

境外資金專法上路三個月 申請匯回達255億元

2019-11-21 00:40

精品寢具品牌「寬庭」 中台灣出清特賣23日登場

2019-11-20 21:37

一次性移轉訂價調整 有條件

2019-11-21 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top