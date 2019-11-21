原能會加入太空產業鏈 協助測試衛星電子元件

2019-11-21 15:47 中央社 台北21日電



原能會加入台灣太空產業鏈。國研院太空中心與原能會簽屬合作意願書，未來原能會核研所將協助國內自主研發的衛星電子元件進行耐太空輻射測試。

國家實驗研究院國家太空中心指出，搭載在衛星上的太空電子元件在發射至軌道運作前，必須通過多項嚴苛環境測試，包括升空時的振動測試、太空中日夜溫差的熱循環、真空環境測試，以及太空輻射測試。

國研院太空中心說明，太空中輻射主要來自宇宙射線的高能粒子和太陽閃焰釋出的X射線與伽瑪射線等，而宇宙射線中的高能粒子如果撞擊到衛星電子元件，除了會影響半導體電子零件的正常運作，也可能造成損壞。

為了避免這類情形發生，並且在地面模擬太空環境，進行嚴苛測試，國研院太空中心與行政院原子能委員會核能研究所簽署合作意願書（MOU），核研所將協助台灣自主開發衛星電子元件進行耐太空輻射測試。

國研院太空中心指出，核研所的迴旋加速器是早年台灣核醫領域的重大投資設備，可提供15到30 MeV（百萬電子伏特）的質子射束，主要建置目的是生產醫用放射性同位素，研製核醫藥物提供醫院做醫療診斷或醫學研究用；另一目的則是協助國內外學術研究或業界單位進行質子照射實驗，因此非常適合用來測試太空電子元件。

除了與原能會合作外，國研院太空中心今年7月也與林口長庚醫院、長庚大學三方簽訂合作協議，使用林口長庚醫院的200 MeV高能質子設備進行單一事件效應測試。透過多方合作逐步建立更完整的輻射測試環境，支援太空計畫發展。

國研院太空中心主任林俊良表示，行政院今年1月核定第三期「太空科技長程發展計畫」，這項計畫自2019年至2028年共10年，由太空中心負責執行。其中，建立台灣太空產業為重點項目之一，太空中心將扮演太空產業發展整合者的角色，結合國內產學研共同合作，帶動台灣自主太空科技與產業發展。