熱門投資經濟體 越南最受歡迎、香港仍被青睞

2019-11-21 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



資誠聯合會計師事務發布「2019 APEC企業領袖調查報告」，調查顯示，亞太企業領袖認為2020年的挑戰將更嚴峻，分別有25％、26%受訪者認為，僱用外國勞工、進行跨境服務的挑戰將增加；24％則認為，數據的跨境流動（moving data）將在2020年面臨更大的挑戰。

當被問及哪項政策改變對企業發展能力影響最大時，亞太企業領袖向各地的政策決策者發出明確訊息，有44％的受訪者表示「降低關稅、或更直接地解決美中貿易緊張局勢」的幫助最大。

儘管擔心關稅和美中貿易緊張局勢，企業領袖仍然對自己企業前景持樂觀態度，有34%受訪者對未來一年營收成長非常有信心，與2018年的35％幾乎持平。

今年亞太企業領袖眼中的熱門投資經濟體，由越南44%再度蟬聯冠軍，接著依序為澳洲39%、新加坡38%、泰國36%、印尼36%、中國36%、日本34%、美國33%、香港31%、加拿大29%。值得注意的是，這是自2015年調查以來，中國和美國首次未進入前三名。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，在這份報告中，可看到企業開始重新考慮新的跨國布局策略，並更加關注新貿易規則帶來的新風險，不確定的貿易環境削弱了美國和中國的相對吸引力；相對地，越南和澳洲等國則從中獲益。