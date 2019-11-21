7成企業有接班危機 升級轉型問題多

2019-11-21 15:03 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



104人力銀行21日公佈「台灣企業接班危機」現況調查。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook

台灣企業近7成並無完整的接班計畫，造成接班面臨爭權或分家後規模縮小的危機。104人力銀行21日公佈「台灣企業接班危機」現況調查，發現71%的企業沒有具體接班計畫，104人力銀行獵才副處長晉麗明表示，「學界跟業界可以合作，訂定計畫找出合適的接班人。」

元智大學管理學院副院長黃敏萍則說：「家族利益的平衡，已經不是一門管理科學，而是管理藝術。」她表示，分家會有爭權或企業規模縮小的危機，最明顯的例子是早期的大同集團及最近的長榮企業爭權問題。她也補充：「能不能培養子弟在能力之外培養承接家族使命的意願，也是一個問題。」

「台灣中小企業數量多，卻有近7成沒有接班計劃，接班之後還常面臨升級或轉型的問題。」104人力銀行獵才副處長晉麗明表示，許多企業經營者的2代都是學藝術及設計的，未來經營權與管理權分開將是趨勢。台灣有近9成的企業面臨人才斷層，50歲以上的經營者佔了近4成，卻沒有擬定接班計畫。

報告指出，由經營者自行處理接班事務共佔36%，其次才是由人資單位負責。最大的挑戰來自於經營者的觀念與態度，晉麗明分析，培養一位稱職的接班人至少要花上10年，建議企業接班人計畫應有專業人員協助，及早制定相關培訓計劃，「學界跟業界可以打造一個顧問團隊，幫助企業順利接班目前企業接班計劃。」

經營者在選擇下一任接班人，除了看中專業技能外，與經營者的信任關係也將是最重要的課題之一。晉麗明受訪時表示：「企業可以先訂定接班人條件，內部晉升跟外部延攬都要並重，才能順利將公司傳承下去。」

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