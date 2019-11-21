親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

7成企業有接班危機 升級轉型問題多

2019-11-21 15:03台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

104人力銀行21日公佈「台灣企業接班危機」現況調查。（photo by 施凱文...
104人力銀行21日公佈「台灣企業接班危機」現況調查。（photo by 施凱文/台灣醒報）
分享

台灣企業近7成並無完整的接班計畫，造成接班面臨爭權或分家後規模縮小的危機。104人力銀行21日公佈「台灣企業接班危機」現況調查，發現71%的企業沒有具體接班計畫，104人力銀行獵才副處長晉麗明表示，「學界跟業界可以合作，訂定計畫找出合適的接班人。」

元智大學管理學院副院長黃敏萍則說：「家族利益的平衡，已經不是一門管理科學，而是管理藝術。」她表示，分家會有爭權或企業規模縮小的危機，最明顯的例子是早期的大同集團及最近的長榮企業爭權問題。她也補充：「能不能培養子弟在能力之外培養承接家族使命的意願，也是一個問題。」

「台灣中小企業數量多，卻有近7成沒有接班計劃，接班之後還常面臨升級或轉型的問題。」104人力銀行獵才副處長晉麗明表示，許多企業經營者的2代都是學藝術及設計的，未來經營權與管理權分開將是趨勢。台灣有近9成的企業面臨人才斷層，50歲以上的經營者佔了近4成，卻沒有擬定接班計畫。

報告指出，由經營者自行處理接班事務共佔36%，其次才是由人資單位負責。最大的挑戰來自於經營者的觀念與態度，晉麗明分析，培養一位稱職的接班人至少要花上10年，建議企業接班人計畫應有專業人員協助，及早制定相關培訓計劃，「學界跟業界可以打造一個顧問團隊，幫助企業順利接班目前企業接班計劃。」

經營者在選擇下一任接班人，除了看中專業技能外，與經營者的信任關係也將是最重要的課題之一。晉麗明受訪時表示：「企業可以先訂定接班人條件，內部晉升跟外部延攬都要並重，才能順利將公司傳承下去。」

【更多精采內容，詳見

長榮元智

相關新聞

國慶連假2外送員之死！ 1家挨罰500元1家根本罰不到

2019-11-21 15:33

台電否認是「綠電大盤商」 加碼承諾不因交易漲電價

2019-11-21 13:56

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:17

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

傳經濟部屬意 台電否認是「綠電大盤商」

2019-11-21 14:21

用電大戶買綠電辦法 經濟部今年跳票

2019-11-21 14:20

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

境外資金專法上路三個月 申請匯回達255億元

2019-11-21 00:40

名家觀點／RCEP牽動全球區域經濟整合

2019-11-21 00:39

投審會：前十月陸資來台投資額腰斬

2019-11-21 00:32

財經觀點／3面向思考台灣數位醫療

2019-11-21 00:27

外銷訂單連12黑 下月可望翻紅

2019-11-21 00:16

經濟關鍵字／翁朝棟…解 張安平…順 簡滄圳…暖

2019-11-20 23:47

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

台商回台投資成話題 翁章梁：5家台商申請來嘉投資

2019-11-20 17:36

外銷訂單連12黑 全年正成長機率低

2019-11-20 17:17

綠擔心功勞被搶？藍委籲救救國產車

2019-11-20 14:41

美食外送員好賺？ 只有1.5%願當正職

2019-11-20 14:41

華潔工會陳情：簽團協遭威脅

2019-11-20 14:41

補貼台商貸款利率？陳美伶：是補貼貸款委辦費

2019-11-20 14:41

台商資金沒回流 藍續批貸款等同免息

2019-11-20 14:41

沈榮津：台商回台投資與資金匯回是兩回事

2019-11-20 14:41

華映欠資 政府墊償金額、人數史上最高

2019-11-20 14:05

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

台商匯回資金掛零引發爭議 經濟部大動員澄清

2019-11-20 13:32

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

【重磅快評】是多大謊言得要國家機器總動員滅火？

2019-11-20 13:10

立院初審通過 復康巴士免徵貨物稅延長

2019-11-20 13:03

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44

遭批獨厚大企業 經濟部次長：爭取增加中小企業補貼中

2019-11-20 12:24

財長蘇建榮：資金專法實質投資已核准88億元

2019-11-20 12:20
看更多

熱門文章

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

聯發科5G晶片 跑第一

2019-11-20 23:19

中鋼下季盤價看跌 有利鋼廠

2019-11-21 00:20

壽險加碼不動產 二年砸千億

2019-11-21 00:17

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

昇恆昌打造 桃機二航廈中央區免稅商店暨餐飲區開幕

2019-11-20 17:27

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

汽車零組件降關稅 卡關

2019-11-21 00:11

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

強化財務 台企銀擬現增90億

2019-11-20 23:25

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

搶便宜發債…中型銀行跟進

2019-11-20 23:24

新店捷運宅 將變複合商場

2019-11-21 00:14

創新高！南山人壽砸159.81億 搶下信義行政中心地上權

2019-11-20 16:09

10月外銷訂單連12黑 年減3.5%

2019-11-20 16:23

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

5G競標12月10日登場 5大電信業者均獲入場券

2019-11-20 15:46

金融帳Q3淨流出 一年低點

2019-11-21 00:32

今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43

外銷訂單連12黑 全年正成長機率低

2019-11-20 17:17

昱鼎再拿下青埔太陽光電廠 預計明年6月完工

2019-11-20 17:29

台商回台投資成話題 翁章梁：5家台商申請來嘉投資

2019-11-20 17:36

房地過戶 先申請自住優稅

2019-11-21 00:02

南山人壽砸大錢再標信義區 將與南山廣場共構辦公園區

2019-11-20 17:21

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43

5G將釋照競價 電信五雄備戰

2019-11-20 23:20

搭5G熱潮 威盛推智慧車方案

2019-11-21 00:11

陸出口大國反向採購 鋼市向上訊號亮了

2019-11-20 23:32

陸港客衰退日韓客撐盤 飯店業拚復甦

2019-11-21 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top