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台電否認是「綠電大盤商」 加碼承諾不因交易漲電價

2019-11-21 13:56經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

台電發言人徐造華否認台電是「綠電大盤商」。 圖／聯合報系資料照片
台電發言人徐造華否認台電是「綠電大盤商」。 圖／聯合報系資料照片
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經濟部能源局原訂11月公布用電大戶買綠電辦法確定跳票，就連原先預計2020年元月開張的官方綠電憑證交易平台也恐將受到影響，甚至還傳出經濟部有意讓台電當綠電大盤商，賣出手上持有的綠電。對此，台電發言人徐造華否認台電是「綠電大盤商」，在綠電市場中台電扮演的角色是促進者、協調者，絕不是獲利者的角色。

徐造華更承諾，台電不會因綠電的釋出和交易，而影響用戶造成電價上漲，這是台電釋出綠電的基本原則。

徐造華進一步指出，整個綠電交易的制定需要很多方面的考量，價格上需予以衡平，制度上則需周延，但制度內容不是由台電建立的，但台電建議綠電交易制度應有三大原則。

包括讓有綠電需求者買得到價格合理的綠電，其二則是讓綠電開發商有足夠的投資誘因，使其未來還會持續開發綠電；另外，台電則是配合政府所制定的制度，釋出手上的綠電，讓綠電制度運作得以更順暢。

徐造華強調，台電身為國營的電力公司，會做好開發和建設綠電的角色，以協助國內綠電交易的推展，且在綠電發展初期需求者一定很多，台電不僅會努力開發，也希望各相關業者也能多多開發，而台電扮演的角色，也會隨著國內綠電發展環境的愈來愈蓬勃穩健，配合動態調整，甚至未來就慢慢淡掉。

同時，徐造華也透露，台電繼彰濱工業太陽光電於今年3月全數並聯發電後，也正在台南七股打造另一座太陽光電場，裝置容量高達 150MW，拚2020年3月以後開始陸續分階段發電，7月底前全數並聯發電，屆時七股電場將在從彰濱工業場奪下全台第一冠冕。

綠電台電太陽光電

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