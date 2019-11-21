用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



經濟部能源局組長陳崇憲。記者杜建重／攝影 分享 facebook

立法院4月三讀通過《再生能源發展條例》修正案，要求用電大戶使用一定比例綠電，經濟部能源局原訂11月公布用電大戶買綠電的辦法，現在確定跳票。能源局改口說，希望拚年底前可以預告。

《再生能源發展條例》新修法案特別加強企業責任，明訂未來用電大戶都得設置一定容量的再生能源設備、儲能設備，或是購買再生能源憑證，不然就要繳納代金以促進綠能發展，

經濟部能源局組長陳崇憲表示，經濟部已有初步方案，但目前仍在進行細部轉換機制的規劃，近日將再找所有利害關係人，就教各方想法，尤其因為不同產業面臨的做法也不同，尚需凝聚共識。

不過，陳崇憲也坦言，現在用電大戶還是多認為不要去實行（用電大戶買綠電）是最好的，而公聽會中也有多次和產業界溝通，法令規定10%的綠電指的是裝置容量，並非用電量，多數企業了解之後便比較釋懷。

事實上，能源局已和產業界多次召開公聽會，業者反映的意見包括：門檻不要訂太嚴格，要給業者緩衝、調適時間，以及讓業者有多元選擇，經濟部原則上皆已採納業者意見。

根據經濟部規畫，「用電大戶」定義將以與台電簽定契約容量5,000瓩為門檻，須建置10%，亦即500瓩的綠電，估計約有500多個電號，300多家企業將受影響。

據了解，用電大戶主要是石化、塑化、鋼鐵、半導體、面板、電子資訊等產業，預計可創造約1.05GW綠電裝置容量。

而用電大戶須建置一定比率的綠電，將漸進式推動，並會給業者一段時間推動，且設有獎勵機制。

陳崇憲強調，初期以五年為限，將視執行情況後再作檢討，才會討論是否將5,000瓩的標準再往下做調整，並進一步擴大至契約容量更少的用電戶。

能源局亦將在近日再度召開利害關係人會議，若獲得共識，希望年底前能預告，而預告期也將縮短為30天。

經濟部強調，若能鼓勵企業採用再生能源，也有助國際大廠來台投資，目前越來越多外國公司開始設定零碳目標，更有 171 間不同規模的公司加入 RE100 聯盟，料想未來也會持續使用再生能源電力產業鏈，此舉或許可進一步提升台灣企業競爭力，就如同先前 Google 向台南太陽能電廠購買綠電一樣。