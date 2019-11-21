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謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

蔡總統日前宣布「台商回流」即將達七千億元，但經濟部次長林全能（圖）昨答詢立委曾銘...
蔡總統日前宣布「台商回流」即將達七千億元，但經濟部次長林全能（圖）昨答詢立委曾銘宗時說，台商都是先運用國內資金投資，目前為止還沒有看到海外資金。 記者曾原信／攝影
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台商回流爭議案最近引來關注，財信傳媒董事長謝金河也貼文發表意見，立法委員曾銘宗今（21）日在謝金河的臉書上回應表示，台商資金沒有回流，是經濟部次長林全能11月18日在財政委員會回答問題時說的；至於相關縣市表示，已經有台商回台投資，這是事實，但不屬於「台商回台投資方案」的投資，不要混淆。

謝金河以「羅馬城不是一天造成的，仔細看台商回流真相！」、「台商回流為什麼吵成一團？」為題在臉書貼文發表看法；曾銘宗針對台商回台投資一事今日也親自在謝金河的臉書上發文說明。

曾銘宗表示，台商資金沒有回流，經濟部次長林全能18日在財政委員會回答問題時表示：「截至11月15日經濟部統計，台商回台投資有6,971億元，其中三成會從國外滙回來，但目前尚未看到滙回來」，都有錄音錄影可查證。

至於相關縣市表示，已經有台商回台投資，這是事實，但不屬於「台商回台投資方案」的投資，不要混淆；「相信以您的財經專業，應該清楚」

曾銘宗的貼文全文如下:

金河兄！謝謝您的指教！不過台商資金沒有回流！不是我講的，是經濟部次長林全能18日在財政委員會回答我的問題時表示：「截至11月15日經濟部統計，台商回台投資有6971億元，其中三成會從國外滙回來，但目前尚未看到滙回來」，都有錄音錄影可查證！至於相關縣市表示，已經有台商回台投資，這是事實，但不屬於「台商回台投資方案」的投資，不要混淆，相信以您的財經專業，應該清楚！

台商經濟部謝金河

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