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台商回台每日用水量達16.9萬噸 經濟部：用水無虞

2019-11-21 12:18經濟日報 記者鄭鴻達/台北即時報導

經濟部水利署今（21）日指出，經盤點投資台灣三大方案有233家廠商，總投資用水需求為18.2萬噸，其中台商回台的用水需求為每日16.9萬噸，而近三年陸續完成水資源建設，已增加每日101萬噸，供水無虞。

水利署長賴建信今日於行政院院會報告「水資源永續建設成果與展望」指出，經濟部等單位迄今已完成包括大台北板二供水改善、桃園中庄調整池、雲林湖山水庫、台南曾文加高蓄升、高雄大樹伏流及高雄鳳山溪再生水等相關工作，累計增加全台水源每日101萬噸，可滿足近期台商回台投資產業所需用水。

賴建信表示，加上透過精緻管理及強化節水調度，即便過去三年枯水期雖降雨不如預期，南部甚至有一度10個月無降雨，但透過中央、地方、水利會及科學園區等共同合作節水抗旱，近三年農業、民生及產業均能正常用水及生產，並無發生水源不足造成停灌及產業載水情形。

賴建信表示，為降低氣候變遷造成降雨減少或不降雨日數增加可能供水威脅，及近期台商回台投資踴躍用水需求持續增加，水利署加速推動各項水資源建設管理工作，並持續與內政部與科技部合作，擴大再生水及海淡水等科技造水技術應用，透過多元水源供應，降低天然水資源依賴性，及媒合產業優先使用再生水。

賴建信也提及，為符合聯合國永續發展目標，截至今年6月為止，我國自來水普及率、自來水漏水率、工業用水回收率分別為94.3%，為14%、72%，目標是在2030年前，能提升至分別為98%、10%與80%，且農業用水節約6%年用水量。

經濟部次長曾文生會後指出，台灣的科技廠於水循環利用率上相當高，可在廠內就先循環利用，針對再生水部分，經濟部推動的水廠，有部分是將民生用水變工業用水再生水利用，透過包括開源節流、調度與備留等措施一起做，讓水供應足夠全台灣使用，對於都會區的需求，則透過調度能力供應，並提前佈局，確保充份供水。

蘇揆聽取報告後裁示，台灣水資源穩定供應攸關民生、農業用水及工業發展，至為重要，他要求經濟部會同相關部會，積極趕辦各項水資源建設管理工作，打造永續利用的安全供水環境，不再「遇水就淹、缺水就枯」，讓國人及各項產業均能安心用水及安定發展。

蘇揆也指出，水資源的穩定供應，是國家重要建設，打造永續的安全供水環境，讓國人安心用水、產業穩定發展，這就是人民期待政府要做、做好的事情。

水資源經濟部台商

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