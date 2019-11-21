台商回流造假？童子賢：真正回台投資才重要

2019-11-21 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



針對近期台商回流疑造假的爭議，身為台灣科技業大老的台北市電腦公會理事長童子賢今（21）日表示，「不止是台灣，當前全世界都是不缺資金，但是缺少投資意願，而且台灣多年來銀行爛頭寸太多，投資意願太少。因此能夠因勢導利，創造條件吸引台商在台增加投資意願，就是好政策！」所以他認為選舉扭曲了很多事，實在不應再太熱衷選舉而扭曲真相。

童子賢被記者問到國民黨立委曾銘宗說「台商回流投資台灣是作假，因為用的是台灣資金，海外沒有多少資金回來投資」的議題時，皺著眉頭說這樣描述很容易模糊焦點。

童子賢進一步表示，台商的錢若全部回台、但是卻是拿去買房炒房，不是反而造成房價大幅上揚、年輕人更買不起房？因此回流的重點在於「有真正的投資」，因為「有投資、才能帶動就業、才能帶動稅收，才能帶動社會活力，只要帶動投資帶動就業帶動出口，就是好政策」，他認為「討論資金來源是海內，還是海外根本是假議題」，因為「海內、海外，都是台商的錢」。

童子賢強調，如果「政府政策能夠帶動投資、不管是馬英九政府，或是蔡英文政府。這都是好政策」。

因此他說，選舉的言語比較扭曲、比較辛辣，批評「台商回台投資是假的」這個言語本身就是假議題。希望大家不要因為沈迷於選舉而扭曲對台灣有利的政策。

童子賢也說：「經濟部沈榮津部長是我的台北工專學長，他不是搞政治的人，同時他也是國民黨政府年代提拔起來的人。」他強調：「沈部長是老實人，吸引台商回台投資，功在國家，而無關藍綠。」