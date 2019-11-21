AirAsia 18歲了 推特價機票單程未稅358元起

2019-11-21 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



亞洲低成本航空AirAsia 今（21）日宣布，為慶祝AirAsia創立滿18年，全航線推出特價活動，台灣出發航班單程未稅新台幣358元起。

AirAsia18歲生日促銷特價日期2019年11月25日0時至2019年12月1日，出發日期為2020年4月27日至2021年3月1日（台北－名古屋航線僅販售即日起至2020年3月28日出發；台北-沖繩航線則僅販售2020年1月22日至2020年3月27日出發）。

AirAsia此次促銷除了機票外，機加酒套裝行程、飯店等將同步特價，機加酒專案：前往吉隆坡四天三夜每人含稅最低新台幣7,199元起，託運行李享九二折（DJ航班與美國航班不適用），飯店使用促銷碼18BDAY可享九五折優惠。

AirAsia集團首席商務長Karen Chan表示，AirAsia度過了難以置信的18年，18年來成功將東盟各國推向世界，吸引成千上萬的人來這裡旅行，甚至是選擇東盟國家做為第一次出國旅行的城市。