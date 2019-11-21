AirAsia 18歲了 推特價機票單程未稅358元起
亞洲低成本航空AirAsia 今（21）日宣布，為慶祝AirAsia創立滿18年，全航線推出特價活動，台灣出發航班單程未稅新台幣358元起。
AirAsia18歲生日促銷特價日期2019年11月25日0時至2019年12月1日，出發日期為2020年4月27日至2021年3月1日（台北－名古屋航線僅販售即日起至2020年3月28日出發；台北-沖繩航線則僅販售2020年1月22日至2020年3月27日出發）。
AirAsia此次促銷除了機票外，機加酒套裝行程、飯店等將同步特價，機加酒專案：前往吉隆坡四天三夜每人含稅最低新台幣7,199元起，託運行李享九二折（DJ航班與美國航班不適用），飯店使用促銷碼18BDAY可享九五折優惠。
AirAsia集團首席商務長Karen Chan表示，AirAsia度過了難以置信的18年，18年來成功將東盟各國推向世界，吸引成千上萬的人來這裡旅行，甚至是選擇東盟國家做為第一次出國旅行的城市。
18年來，AirAsia秉持著「現在人人都能飛」的理念，提供消費者高CP值的票價。除此之外，今年開始更擴大業務範圍，AirAsia不再只是兩個城市之間的交通工具，還能為旅客提供更多旅行上的需求。最後更要對18年來搭過AirAsia的乘客說聲感謝。
留言