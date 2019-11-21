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台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
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立委掀起台商回流金額是零的爭議，成為國民黨、民進黨最新攻防題材，總統蔡英文、經濟部長沈榮津更是強調台商回流是真的，財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文寫道：「新北市長侯友宜說台商投資新北市1,061億元，台中市也逾千億元，嘉義縣也說台商投嘉義127億元。這些縣巿長跳出來，證明台商回流是事實，沒有什麼好爭議。」

謝金河以「台商回流為什麼吵成一團？」為題發文指出，根據境外資金滙回運用及課稅條例，滙回資金第一年課稅8%，第二年10%，如果投入實業，稅率減半；他說，這是資金滙回專法，已在8月15日正式生效，權責單位是財政部，但央行怕資金滙回太集中，造成新台幣太大幅度升值，要求企業要分批結滙。

謝金河指出，資金滙回專法並沒有得到熱烈迴響，迄今掛零，主因台灣最高所得稅名目稅率高達40%，相較香港17%，新加坡20%，台灣沒有什麼吸引力。

謝金河認為，經濟部次長林全能回覆曾銘宗的是資金滙回的帳戶；或者是再往下一層的獎勵台商回流融資方案，台商以自有資金兩成，可以融資八成，但這個帳戶也不可能是零。

謝金河寫道：「曾銘宗說台商回流金額是零，但新北市長侯友宜卻說台商投資新北市1,061億元，台中市也逾千億元，嘉義縣也說台商投嘉義127億元。這些縣巿長跳出來，也證明台商回流是事實，沒有什麼好爭議。」

謝金河提到，這次台商回流，一開始是一個意向，承諾要投資多少？這個承諾的投資，資金會慢慢到位；經濟部表示到年底，實際到位的投資金額會達2,552億元；謝金河說：「不久前跟沈榮津部長說，經濟部周周公布投資家數及金額，下一步也要公布台商回台實際投資的進度，因為這樣，大家才能了解台商實際在台灣投入多少？這一次曾銘宗委員掀起的這個爭議，最大癥結就在這裡。」

謝金河強調：「我常說我們這一代是最幸運的一代，避過戰爭洗禮，卻又見證大時代，像1989年知道逢高賣掉台灣資產，在中國基期最低時切人，如今都是大贏家，郭董正是那個時代領風潮的代表人物。」

他表示，經過30年，中國基期已高，這個時候在地上蹲了30年的台灣和日本又出現一次新投資機遇，今年亞洲股市的漲幅台灣第一，日本第二，這是很微妙的結果；台灣過去拉抬GDP都靠出口帶來的順差，今年台灣民間投資成長5.05%，台商回流拉動的資本設備投資是真的。最近新台幣强升，也有台商回流的影子。

謝金河認為，政治人物各有立場，大家各自抺黑對方，投資者心中自有一把尺，他說：「其實我要說的是，不要去管錢從哪裏來？朝野要用心經營台灣，解決投資障礙，這才是人民要的。」

台商謝金河經濟部

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