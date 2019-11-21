台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



電腦公會理事長。記者蕭君暉／攝影 分享 facebook

台商回流投資台灣作假議題持續延燒，電腦公會理事長童子賢指出，重點在於有真正的投資，因為有投資、才能帶動就業、才能帶動稅收，「討論資金來源是海內還是海外根本是假議題。」

童子賢被媒體問到國民黨立委曾銘宗說「台商回流投資台灣是作假，因為用的是台灣資金，海外沒有多少資金回來投資」的議題時，皺著眉頭說這樣描述很容易模糊焦點。

童子賢表示，重點在於有真正的投資，因為有投資、才能帶動就業、才能帶動稅收，才能帶動社會活力，只要帶動投資帶動就業帶動出口，就是好政策。

童子賢認為，「討論資金來源是海內，還是海外根本是假議題」，因為海內、海外都是台商的錢，這些錢睡著了，不願意清醒加入投資。如果政府政策能夠帶動投資，不管是馬英九政府，或是蔡英文政府，這都是好政策。

他說，選舉的言語比較扭曲比較辛辣，批評「台商回台投資是假的」這個言語本身就是假議題，希望大家不要因為沈迷於選舉而扭曲對台灣有利的政策。

童子賢指出，經濟部部長沈榮津是自己台北工專學長，他不是搞政治的人，他也是國民黨政府年代提拔起來的人。沈部長是老實人，吸引台商回台投資，功在國家，而無關藍綠。

童子賢認為，不止是台灣，當前全世界都是不缺資金，但是缺少投資意願。而且台灣多年來銀行爛頭寸太多，投資意願太少。

因此，能夠因勢導利，創造條件吸引台商在台增加投資意願，就是好政策。所以他認為選舉扭曲了很多事，實在不應再太熱衷選舉而扭曲真相。