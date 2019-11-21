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台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46商業周刊 田習如／商業周刊

政府高喊的台商7千億回流資金，實際金額究竟為何，掀起一陣波瀾。報系資料照
政府高喊的台商7千億回流資金，實際金額究竟為何，掀起一陣波瀾。報系資料照
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近日，台商資金回流在朝野間形成新一波的議題攻防，究竟，政府所高喊的7千億回流資金，實際金額是否真的「掛零」，又，這項政策是否針對台灣經濟有幫助？以下用5個問答來讓你更清楚掌握事件來龍去脈：

「台商回流近7千億元，資金匯回卻是零？！」這場熱議背後，有幾個問題層次值得釐清，以免出現各方論戰「張飛打岳飛」的現象。

Q：台商回流投資，卻不用拿一毛錢回來，這對台灣經濟有幫助嗎？

A：有。就算企業是用在台灣賺的錢、向台灣銀行業界的錢來投資，只要這筆錢能落實在設廠、生產，帶來就業和產值，就能創造經濟效益。

Q：政府宣傳「台商回流近7千億元」，是不是誤導？

A：是。政府推出台商回流優惠政策，其實是先讓納稅人花一筆貸款利息補貼的錢，以吸引「鮭魚返鄉」投資設廠，帶給台灣就業、產值等效益。但政府的宣傳，卻把重點放在台商計畫在台投資的總金額(不論這筆錢來自國內借款或海外匯回)，而不是能創造多少就業或產值。於是，民間就易產生「7千億應該是拿回來的錢啊！」的誤解。

Q：納稅人為何還要先花錢補貼台商利息，好讓他們回流？

A：為了創造誘因。這代表，政府擔心台灣的投資環境不夠好，光憑現有的人才、土地、法制、貸款難易度等條件，還不夠吸引鮭魚返鄉，因此想到加碼提供利息優惠，捧著錢請台商回來。對於這項政策會不會讓有錢的台商吃納稅人豆腐、借錢先圈地，相關質疑，《商業周刊》在1650期與經濟部長沈榮津有一場問答攻防。

三問經濟部長　台商補貼大放送真相

Q：那政府還有一個「資金回台大赦」政策，跟台商回流有什麼關係？

A：這是指「境外資金匯回專法」，目的是希望台商把海外的錢，拿回台灣作實質生產性投資，而非拿回來炒房、炒股。換句話說，鮭魚返鄉時，也可以根據此法，把海外賺的錢匯回台灣設廠，只不過，目前這麼做台商的很少。因為，原本台灣人或公司在海外的錢，匯回台灣時要課稅20%，政府雖然提供大減稅，依此專法只要繳稅4~5%就好。不過，仍有台商嫌稅太多、投資項目也限縮，尤其現在跟銀行借錢利率很低，花銀行的錢比花自己的錢還省，所以根據此專法匯回台灣的資金，至今只有138億元。

Q：所以…這兩個政策都做對了嗎？

A：重點在監督。這些拿了優惠政策的投資計劃，是否借新債、還舊債，或是只拿錢觀望、不投資？能不能確實落實設廠、雇人、生產、銷售，出口賺回新台幣、繳所得稅…完成一個對台灣經濟有幫助的循環，才是人民真正關切的事。

【延伸閱讀】


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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台商外匯炒股沈榮津

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