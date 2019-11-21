投審會：前十月陸資來台投資額腰斬
經濟部投審會20日公布投資數據，陸資來台受到去年核准富士康等大案影響，10月核准金額雖有成長，但前十月仍較去年同期腰斬，下滑53.5%。前十月台資赴陸投資額年減53.8%，投審會表示，受美中貿易衝擊效應影響，降低投資意願。
陸資來台投資方面，前十月投資件數為121件，年增4.31%，投資額9,056.2萬美元，年減53.5%；主因為去年1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司等較大投資案所致。10月投資數為14件，金額325萬8,000美元。
2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計投資件數為1,349件，投資額22.7億美元。
台資赴陸投資部分，前十月核准對大陸投資件數為496件，年減12.8%；投資額32億美元，較上年同期減少53.8%；顯見受美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願已大幅降低。10月投資核准件數51件，投資額為3.7億美元。
投審會表示，10月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對大陸投資統計，其中僑外投資金額年增142%，累計1到10月件數增8.6%、金額增22.6%，達98.1億美元。
對外投資部分，今年1到10月累計59.1億美元，較去年同期減少34%，投審會表示，主因去年同期核准遠東新世紀、大成不銹鋼、台灣水泥、國巨等公司增資國外事業等大案，其中遠東新世紀、大成不鏽鋼與國巨都是赴美投資。
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