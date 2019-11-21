親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

投審會：前十月陸資來台投資額腰斬

2019-11-21 00:32聯合報 記者蔡敏姿／台北即時報導

經濟部投審會20日公布投資數據，陸資來台受到去年核准富士康等大案影響，10月核准金額雖有成長，但前十月仍較去年同期腰斬，下滑53.5%。前十月台資赴陸投資額年減53.8%，投審會表示，受美中貿易衝擊效應影響，降低投資意願。

陸資來台投資方面，前十月投資件數為121件，年增4.31%，投資額9,056.2萬美元，年減53.5%；主因為去年1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司等較大投資案所致。10月投資數為14件，金額325萬8,000美元。

2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計投資件數為1,349件，投資額22.7億美元。

台資赴陸投資部分，前十月核准對大陸投資件數為496件，年減12.8%；投資額32億美元，較上年同期減少53.8%；顯見受美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願已大幅降低。10月投資核准件數51件，投資額為3.7億美元。

投審會表示，10月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對大陸投資統計，其中僑外投資金額年增142%，累計1到10月件數增8.6%、金額增22.6%，達98.1億美元。

對外投資部分，今年1到10月累計59.1億美元，較去年同期減少34%，投審會表示，主因去年同期核准遠東新世紀、大成不銹鋼、台灣水泥、國巨等公司增資國外事業等大案，其中遠東新世紀、大成不鏽鋼與國巨都是赴美投資。

陸資來台投資情況。照片／投審會官網
陸資來台投資情況。照片／投審會官網
分享

陸資投審會

相關新聞

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

台商回台投資成話題 翁章梁：5家台商申請來嘉投資

2019-11-20 17:36

外銷訂單連12黑 全年正成長機率低

2019-11-20 17:17

綠擔心功勞被搶？藍委籲救救國產車

2019-11-20 14:41

美食外送員好賺？ 只有1.5%願當正職

2019-11-20 14:41

華潔工會陳情：簽團協遭威脅

2019-11-20 14:41

補貼台商貸款利率？陳美伶：是補貼貸款委辦費

2019-11-20 14:41

台商資金沒回流 藍續批貸款等同免息

2019-11-20 14:41

沈榮津：台商回台投資與資金匯回是兩回事

2019-11-20 14:41

華映欠資 政府墊償金額、人數史上最高

2019-11-20 14:05

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

台商匯回資金掛零引發爭議 經濟部大動員澄清

2019-11-20 13:32

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

【重磅快評】是多大謊言得要國家機器總動員滅火？

2019-11-20 13:10

立院初審通過 復康巴士免徵貨物稅延長

2019-11-20 13:03

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44

遭批獨厚大企業 經濟部次長：爭取增加中小企業補貼中

2019-11-20 12:24

財長蘇建榮：資金專法實質投資已核准88億元

2019-11-20 12:20

補助台商貸款利率？ 陳美伶：是補助銀行行政成本

2019-11-20 11:51

沈榮津：台商回台投資已通過6,971億 年底到位2,253億

2019-11-20 11:50

許銘春：勞動契約認定指導原則會持續研議

2019-11-20 11:35

1通電話叩回48億投資！「歐吉桑部長」助攻 讓台灣在貿易戰中撿到槍

2019-11-20 11:19

華映破產 政府墊償積欠工資 人數、金額史上最高

2019-11-20 11:13

台商匯回資金零？沈榮津：投資進行式 年底2253億到位

2019-11-20 11:11

蘇建榮：台商資金回台要一段時間不會那麼快

2019-11-20 11:04

國民黨再批：台商貸款免息 對得起窮學生？

2019-11-20 11:00

張善政左批台商回流零資金 右罵台中機場建設國際笑話

2019-11-20 10:11

影／勞動契約認定指導原則 勞長：對勞資政三方有幫助

2019-11-20 09:56

台商投資匯回資金掛0 經濟部次長：已經在動了

2019-11-20 09:54

11月國民經濟信心調查 79%民眾不考慮外送員工作

2019-11-20 09:53

回台投資掛零？孫大千批小英：神明前吹噓不怕神生氣

2019-11-20 08:39

財經觀點／量化寬鬆持續 黃金價值浮現

2019-11-20 00:41

張善政：雙重課稅 台商資金怎願匯回？

2019-11-20 00:28

杜絕假承攬真僱傭 勞部訂定25項指標

2019-11-20 00:18

經長：解決缺電 政府準備好了

2019-11-20 00:17

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

2019-11-20 00:13

公布「勞動契約認定指導原則」 假承攬問題解決了嗎？

2019-11-19 21:28

沈榮津喊冤：台商回台投資 重點不在資金來源

2019-11-19 20:22
看更多

熱門文章

華映破產 政府墊償積欠工資 人數、金額史上最高

2019-11-20 11:13

回台投資掛零？孫大千批小英：神明前吹噓不怕神生氣

2019-11-20 08:39

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

北富銀momo卡上市 最高20%回饋

2019-11-20 04:06

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

張善政：雙重課稅 台商資金怎願匯回？

2019-11-20 00:28

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39

打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40

5G晶片公版 聯發科看上台嘉碩濾波器

2019-11-20 14:40

昇恆昌打造 桃機二航廈中央區免稅商店暨餐飲區開幕

2019-11-20 17:27

國民黨再批：台商貸款免息 對得起窮學生？

2019-11-20 11:00

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44

張善政左批台商回流零資金 右罵台中機場建設國際笑話

2019-11-20 10:11

淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

創新高！南山人壽砸159.81億 搶下信義行政中心地上權

2019-11-20 16:09

華潔工會抗議協商30次未果還拿外包危脅 要華航給交代

2019-11-20 11:13

台商匯回資金零？沈榮津：投資進行式 年底2253億到位

2019-11-20 11:11

10月外銷訂單連12黑 年減3.5%

2019-11-20 16:23

蘋果機響噹噹！陸市銷售逆勢成長 供應鏈熱呼呼

2019-11-20 14:40

5G競標12月10日登場 5大電信業者均獲入場券

2019-11-20 15:46

台商投資匯回資金掛0 經濟部次長：已經在動了

2019-11-20 09:54

汽車零組件降關稅卡關 藍委：請民進黨救救國產車

2019-11-20 11:18

晶電看好Mini LED背光訂單爆發 明年資本支出增至50億

2019-11-20 12:09

外銷訂單連12黑 全年正成長機率低

2019-11-20 17:17

美食外送員好賺？ 只有1.5%願當正職

2019-11-20 14:41

5G、工業物聯網商機 仁寶：我的菜

2019-11-20 14:40

台商回台投資成話題 翁章梁：5家台商申請來嘉投資

2019-11-20 17:36

南山人壽以159.8億元高價 搶下信義區行政中心地上權

2019-11-20 16:33

昱鼎再拿下青埔太陽光電廠 預計明年6月完工

2019-11-20 17:29

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

台商匯回資金掛零引發爭議 經濟部大動員澄清

2019-11-20 13:32

綠擔心功勞被搶？藍委籲救救國產車

2019-11-20 14:41

今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43

財經觀點／量化寬鬆持續 黃金價值浮現

2019-11-20 00:41

11月國民經濟信心調查 79%民眾不考慮外送員工作

2019-11-20 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top