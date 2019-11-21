外銷訂單連12黑 下月可望翻紅

2019-11-21 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



經濟部昨公布十月外銷訂單金額，已連續十二個月衰退；圖為經濟部長沈榮津。記者林澔一／攝影 分享 facebook 因應美中貿易戰，政府大肆宣傳台商回流效應，但台灣整體外銷表現仍差強人意。經濟部昨公布十月外銷訂單金額為四百七十二點八億美元，年減百分之三點五，已連續十二個月衰退。經濟部預估，今年全年訂單轉為正成長機率不高，但十二月因基期低可望由黑翻紅。

外銷訂單從去年十一月翻黑以來，至今已連續十二個月、整整一年呈現衰退；十月外銷訂單四百七十二點八億美元，較上月小幅增加十七點五億美元，但比起去年十月訂單減少十七點一億美元，年減百分之三點五，若按新台幣計算是年減百分之四。

今年累計前十月外銷訂單金額三千九百六十二億美元，較去年同期減少兩百四十五億美元，年減幅度達百分之五點八。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，外銷訂單連十二黑在預料中，主要受整個大環境影響，影響層面不只是台灣。

她說，後續影響外銷表現的風險還包括美中貿易戰延長、全球經濟下行，尤其近期有機構預測美國第四季經濟呈停滯或負成長，若美國經濟真呈現負成長，外銷表現就不太妙；另一個較大疑慮是新台幣匯率的影響，之後還有政治層面的風險。

經濟部統計處長黃于玲說，十月有手機、穿戴裝置等新品上市，資通信產品及電子產品訂單表現較佳，但國際原物料價格處於低檔，傳統貨品接單疲弱，加上去年十月基數高，導致外銷訂單呈現年衰退。