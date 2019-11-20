眾產業外銷接單皆倒 惟這產業意外轉正成長

2019-11-20 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



經濟部統計處長黃于玲今（20）日分析，在全球經濟放緩趨勢下，我10月電子產品接單意外轉正，主要是受惠於手機及穿戴裝置新品上市，加上5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，帶動晶圓代工、IC設計及印刷電路板等供應鏈訂單成長。而上述兩項因素，成長力道有機會延續，因此，我電子產品接單「樂觀以待」。

至於資訊通信產品，10月接單163.1億美元，為歷年同月次高紀錄，年減0.2%，表現不俗。黃于玲指出，只要手機及穿戴裝置銷售持續創佳績，我資訊通信產品接單也有機會在11月轉正。

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在資訊通信產品中，她進一步指出，組裝代工、網路通信產品接單皆有成長，惟筆電、伺服器接單減少。

黃于玲進一步分析，今年前10月筆電接單數量增加，但金額減少，反映的是平價NB銷售較多；伺服器則因關鍵零組件價格下滑，致接單金額減少。

她表示，我伺服器接單金額雖減少，但因生產基地轉移至台灣，在台灣生產伺服器產值、出口皆大幅成長。今年前十月，我伺服器出口金額為27.56億美元，年增3倍（年增率307.43%）；其中，我對美出口伺服器金額為20億美元，年增23倍（年增率2360.8%），成長力道相當驚人。