今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



我今年10月接單主要地區中，僅來自歐洲訂單呈成長之勢。經濟部統計處長黃于玲今（20）日表示，歐洲訂單增加主要項目是手機相關產品、積體電路、自行車等三項。

經濟部統計顯示，今年10月我來自歐洲接單114.6億美元，為歷年同月新高，較上月增14.2%，較去年同期增5.1%，以資訊通信產品增加4.6億美元、或7.6%較多；電子產品增加2.2億美元、或9.4%次之。

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黃于玲指出，資訊通信產品中，歐洲訂單主要增加是手機相關產品；電子產品則是增加積體電路。此外，歐洲也增加運輸工具相關訂單，主要就是自行車，台灣自行車長期來銷歐洲已具備相當優勢。

黃于玲表示，來自歐洲訂單成長，除了歐洲經濟並未出現明顯趨緩因素之外，主要還是拜年底採購旺季需求。至於歐洲訂單是否持續成長，黃于玲認為，採購商都是全球營運，會在那裡下單決策也不太一樣，主要考慮稅制、資源分配等，決定自不同地區下單，因此歐洲訂單是否將持續成長，仍有待觀察。

相較之下，我來自美國訂單為144.8億美元，年減3%；來自中國大陸及香港訂單為106.3億美元，年減7.3%；來自東協訂單金額為38.3億美元，年減5.9%；日本訂單為23.2億美元，年減15.1%。