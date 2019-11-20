我外銷接單不悲觀 預估全年有望收歛為年減4%

2019-11-20 20:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



經濟部今（20）日發布10月外銷訂單統計。受惠於手機及穿戴裝置新品上市，以及5G等新興科技應用帶動下，我10月外銷接單金額為472.8億美元，年減3.5%，為連續12個月呈負成長走勢。經濟部統計處長黃于玲表示，雖然去年基期較高，樂觀看待今年接單後勢，減幅將逐月收歛，預期今年全年接單金額年增為負4%至負6%之間。

黃于玲表示，全球貿易成長放緩，美中貿易紛爭不確定因素未除，市場多呈觀望，加上原物料價格低檔盤旋，塑化產品及鋼品價格走跌，約制外銷接單成長動能；惟歐美年終消費旺季備貨需求增加，加上人工智慧、5G基礎建設、物聯網、車用電子等新興應用商機升溫，在我半導體業者先進製程具競爭優勢下，有助外銷接單回穩。

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我10月外銷接單金額472.8億美元，為歷年同期次高，但呈年減3.5%，符合市場預測；今年前十月累計接單3,962.4億美元，為歷年同期次高，年減5.8%。

黃于玲指出，去（2018）年11月接單金額 477億美元，比較基期偏高，今年11月外銷接單減幅將收歛，預期為負1.4%至負3.5%；12月更有機會轉正，今年全年接單減幅預期將低於5.8%，約落在負4%至負6%之間。

若進一步觀察接單貨品，黃于玲表示，資訊通信產品受惠於手機、穿戴裝置等新品上市，訂單表現較佳，惟筆電及伺服器接單減少，致年減0.2%；電子產品除因手機新品上市而訂單增加外，新興科技應用擴增，帶動晶圓代工、IC設計及印刷電路板等供應鏈訂單成長，致年增1.7%；光學器材因中國大陸面板產能開出，加上終端需求疲弱，市場供過求，價格續跌，致年減13.8%。

受美中貿易紛爭影響，市場需求減少，傳統貨品接單表現仍疲弱，加上國際油價及鋼價下滑，接單均呈兩位數負成長，其中基本金屬年減14.8%、塑橡膠製品接單年減13.3%、化學品年減24.2%，機械年減10.3%。

黃于玲分析，機械產品接單減幅已呈連續2個月縮減之勢，但國際貿易緊張關係、不確定影響仍在，機械業之景氣是否來到谷底，則還有待觀察。