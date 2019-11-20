外銷訂單連12黑 全年正成長機率低
2019-11-20 17:17
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
經濟部今發布10月外銷訂單統計，金額472.8億美元較上月增加，但與去年同月相比衰退減3.5%，連續12個月呈現負成長。經濟部預估，全年訂單轉為正成長機率不高，但今年12月因基期低可望轉正。
外銷訂單從去年11月翻黑，至今已連續12個月負成長，10月外銷訂單472.8億美元，較上月小幅增加17.5億美元，但比起去年10月外銷訂單減少17.1億美元，年減達3.5%，若按新台幣計算是年減4%；今年前10月份外銷訂單達3962.4億美元，較去年同期減少245.2億美元，年減幅度達5.8%。
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經濟部統計處長黃于玲表示，資訊通信產品及電子產品受惠手機、穿戴裝置等新品上市，訂單表現較佳，但國際原材物料價格處於低檔，傳統貨品接單表現疲弱，加上去年同月基數高，10月外銷訂單雖較上月增加3.9%，但仍較去年同月衰退3.5%。
資訊通信產品受惠手機、穿戴裝置新品上市接單成長，但筆電及伺服器接單年減0.2%；晶圓代工、IC設計及印刷電路板等供應鏈訂單年增1.7%；光學器材因大陸面板產能開出，加上終端產品需求疲弱，市場供過於求、價格續跌，訂單年減13.8%。傳統貨品受美中貿易紛爭影響，市場需求減少，加上國際油價及鋼價下滑，接單均為負成長，基本金屬年減14.8%、塑橡膠製品年減13.3%、化學品年減24.2%、機械年減10.3%。
雖年底進入接單旺季，但經濟部統計處預估，去年基期高，全年接單金額轉為正成長的可能性不高，除非10月到12月每個月外銷訂單都能超過543億美元，才有機會全年轉正。但因為去年12月基期低，預估外銷訂單12月可望轉正。
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