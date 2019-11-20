宏關電廠環差正反意見歧異大 須補件再審

2019-11-20 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



民營的新竹宏關電廠今（20）日於環保署專案小組進行第四次初審，這也是新任環評委員首度審理此案，由於正反意見仍相當分歧，且環委也認為在地溝通嚴重不足，要求補件再審。

今日環差初審過程，反方代表提出1萬3,000份居民連署書，指控開發單位從未展現溝通誠意，且未開誠布公，有美化報告的嫌疑；正方代表則認為，關西另一座電廠「新桃電廠」興建時，也曾遭到質疑，但近年新桃電廠彷彿「不存在」，但對於社區的回饋金，卻相當有感。

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經濟部表示，目前能源政策是推廣再生能源、減煤增氣，燃氣機組可快速起停，彌補再生能源間歇性缺口，基於供電穩定，天然氣機組可能需要再增加，但此案表達意見的鄉親很多，正反意見都有，宏關電廠必須再努力溝通，否則不但環差過不了，經濟部也很難同意發出籌設許可。

宏關電廠表示，燃氣複循環機組暖起停機時間短、操作彈性大，在綠能及再生能源發電較為不穩的時段，可隨時接受調度，填補特殊情況的供電缺口。業者強調，宏關電廠採用潔淨的天然氣為燃料，完成後可併聯至北部電網，以充裕電力，穩定台灣北部供電需求。

此案受到當地居民強烈反對，由於當地已有新桃發電廠，居民認為當年宏關電廠環評輕鬆過關，未取得居民同意及共識，發電廠興建後可能帶來的環境汙染，引發強烈質疑及反彈。

在例次初審會議中，環委主要認為，宏關電廠雖縮小規模，但汙染排放量卻沒有等比下降，加上居民強烈反對宏關建廠，爭議一直未解，歷次審查結論分別要求宏關必須針對降低空汙做出更具體的承諾，並做好在地溝通。

宏關電廠位於新竹縣關西鎮美達工業區，在2007年核准興建發電容量80萬瓩的燃氣複循環機組，2017年提出第一次環差，調整為94萬瓩，經環差審核通過，不過為爭取台電民營電廠招標，基於中油供氣限制與台電採購要求，2018年再次提出環差，調整為54萬瓩。

然而據評估，從通過環評到建廠完工、取得電業執照，最快需要兩年半，宏關電廠原本是最有機會參與台電民營電廠招標（IPP2）的民營電廠，但依目前時程來看，已不可能趕在2021年底前完工發電。