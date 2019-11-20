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外銷訂單連12黑 10月年衰退3.5%

2019-11-20 16:24聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

經濟部今發布10月外銷訂單統計，金額472.8億美元較上月增加，但與去年同月相比衰退減3.5%，連續12個月呈現負成長。

外銷訂單從去年11月翻黑，至今已連續12個月負成長，10月外銷訂單472.8億美元，較上月小幅增加17.5億美元，但比起去年10月外銷訂單減少17.1億美元，年減達3.5%，若按新台幣計算是年減4%；今年前10月外銷訂單達3962.4億美元，較去年同期減少245.2億美元，年減幅度達5.8%。

雖年底進入接單旺季，但因為去年基期高，經濟部統計處預估，全年接單金額轉為正成長的可能性不高。

經濟部

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