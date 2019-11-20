嘉縣大埔美園區 台商回流108年投資逾百億
2019-11-20 17:26中央社 嘉義縣20日電
台商考量中國勞動條件等因素，且嘉義縣開發工業區滿足用地需求，今年至今已有5家台商投資嘉義縣大埔美精密機械園區，投資總金額約高達新台幣127億元。
嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，中美貿易戰火對全球經濟已造成一定程度衝擊，加上近年來中國提升勞動條件，已經不再是過去企業主眼中勞力低廉、勞動力充沛的投資選擇，包括台商在內的各國企業考量營運成本及相關稅率優惠等條件，紛紛轉移陣地，陸續轉往東南亞等地投資。
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嘉義縣政府表示，因應台商回台投資，嘉義縣目前除了大埔美精密機械園區已全面進入量產營運外，馬稠後後期園區即將進入實質開發階段，且將由經濟部新闢中埔鄉公館農場和水上鄉南靖農場2處工業區，一次解決台商投資嘉義的用地需求。
縣府指出，經濟部提出台商回台投資等方案，鼓勵台商返台投資，嘉義縣今年至今已有5家公司申請，其中4家通過經濟部審查適用投資方案，另1家審核中，總投資金額近127億元。
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