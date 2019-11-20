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許勝雄：台商回流重點是投資是否增加、環境是否變好

2019-11-20 14:02經濟日報 記者陳書璿／即時報導

三三會今（20）日召開例會，理事長許勝雄針對台商資金回流是否有7,000億元的議題，他認為錢從哪邊回來不重要，重點是台灣的投資是否增加、投資環境是否變好，不過基本上投資都是分段式的，按部就班的去分類、分次，讓台灣的佈局加重加大。同時，他也呼籲政府應建構完善的環境，讓台商、外商放心投資。

許勝雄表示，台商投資回流確切數字他不清楚，但貿易戰讓台商做進一步思考與調整，可能一部分會回台灣投資。特別是中大型企業，手上資金多，就有可能從海外把利潤匯回。不過，要看是國外的資金匯回，還是國內自有資金，還有依據投資國家的規範如何匯出資金等。

許勝雄表示，美中貿易戰協商釋出正面發展，有利於降低不確定因素，政府就應該提供企業投資環境。政策與大方面應該要與時俱進，隨著貿易戰發生，產業應做調整，川普政府對貿易議題下重手，而台灣企業以代工為主，產業鏈與客戶需求息息相關，重新布局產業鏈也是必然的。

許勝雄表示，政府應該把握千載難逢的機會，趁此時完善投資環境，有利外資、台商投資台灣，進而促進台灣經濟及就業機會，也有利台灣永續發展。

台商許勝雄貿易戰

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