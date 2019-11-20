台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



仁寶董事長許勝雄。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台商回台投資是否「掛零」近期產生極大爭議。金仁寶集團董事長、三三會理事長許勝雄今表示：「錢從哪裡回來已不重要，重要是台灣投資有沒有增加。」他說，投資會分段式，不是一次把所有設備跟廠房都挪回來，台商依照需求會分次回來，重要是在台灣投資金額增加，跟未來各種經濟活動對台灣產生的能量。

許勝雄今天出席三三會前受訪表示，針對台商回台投資金額，詳細數字他不清楚，但中美貿易戰後，台商開始重新布局，一部份回到台灣投資，投資資金來源有很多，一是台灣本身的資金，尤其中大型企業現在手上資金很多，很有可能國內投資擴充現階段是用國內資金，另外一部分是在海外有營運成果，從海外把利潤匯回，台商會根據不同時間跟手上可運用資金程度，來決定看要使用國內的錢或國外的錢，當然國外的錢也牽涉到當地政府能不能如期匯回的問題。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

但許勝雄提醒政府，中小企業反而是政府因應台商回台投資應最關心的一環，他說，中小企業資金本身不像大型企業一樣雄厚，反而必須依靠政府更多資源，才產生回台灣投資的意願。

許勝雄表示，台商回台錢從哪裡回來已不重要，重要是台灣投資有沒有增加，投資會有分段式，台商不是一次把所有設備跟廠房都回來，會依照需求分次回來，重要是台商在台灣投資金額增加，跟未來各種經濟活動對台灣產生的能量。台灣投資增加會帶動經濟往上走，之後可徵更多員工、薪資所得也會提升，民眾消費能力自然會提升。

他也再次呼籲政府應該積極簽FTA(自由貿易協定)，可以讓台商在全球布局可以加重加大，並提供友善投資環境，讓台商跟外資都可以投資，對台灣永續發展就是正面的。