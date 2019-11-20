台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



經濟部次長王美花。 本報系資料庫 分享 facebook 「台商回台投資大爆發」，到底台商有少錢匯回投資引發爭議，經濟部次長王美花今（20）日表示，應該是說廠商七成會去貸款，三成自有資金，至於自有資金是國內的錢或國外的錢，不是重點。

經濟部統計台商回台投資金額6,971億元，經濟部次長林全能周一在立法院財委會備詢時表示，回台投資七成是國內資金三成是海外資金，但目前為止還沒有看到海外資金匯入，引發軒然大波，府院忙滅火。

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話題今天在財委會繼續延燒，立委賴士葆執詢問，台商投資實際資金到位多少？王美花表示，重點是有沒有投資，這才是經濟部對廠商列管勾稽的事，至於錢到底是用貸款或自有資金，這是廠商的資金調度，細節部分經濟部不會過問，也不需要管。

王美花說，審查重點為是否符合台商回台投資要件，包括受到中美貿易戰影響，以及智慧製造等，不會管他錢怎麼來的。

立委曾銘宗則關切，經濟部統計的6,971億元投資何時能落實？王美花說，原則上三年，少數投資很大的案子才會容許到六年。

王美花會前受訪時也表示，台商回台投資每個公司都非常清楚，只是有些公司願意公開 ，有些公司不願意公開。這些數字都是一家一家去算出來的，這是一個增加在台灣的投資，是台灣非常樂見的數字

賴士葆則表示，經濟部統計的回台投資金額很多是現有廠商擴廠的投資，大家也都歡迎，但是我們的社會不容許總統和院長帶頭欺騙大家，帶頭發布假新聞，因為這些投資都不是資金回流，不要忘了，他們使用的是納稅義務人的錢。