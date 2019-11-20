立院初審通過 復康巴士免徵貨物稅延長
2019-11-20 13:03
經濟日報 記者翁至威
／即時報導
立法院財委會今（20）日審查貨物稅條例第12條修正草案，延長復康巴士等六項車輛貨物稅免徵優惠，並各項免徵期間拉齊至2024年12月31日止，另外貨物稅免稅範圍也納入「到宅沐浴車」，在朝野對於修法皆有共識下，順利在立法院財政委員會初審過關，有望本會期三讀。
為照顧弱勢，民進黨立委吳玉琴、國民黨立委徐志榮提出「貨物稅條例12條修正草案，將已在今年6月4日到期的低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙者復康巴士，以及明年1月21日到期的可載運輪椅車輛等免徵優惠延長五年，為使各項免稅期間一致，立委江永昌臨時提案，建議將六項貨物稅免徵期間拉齊，一律至2024年12月31日落日。
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此外吳玉琴提案建議納入到宅沐浴車納入特種車免稅範圍，也獲得朝野支持，順利通過，這項減稅優惠就沒有落日期限。
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