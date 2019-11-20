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遭批獨厚大企業 經濟部次長：爭取增加中小企業補貼中

2019-11-20 12:24聯合報 記者沈婉玉／即時報導

經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」，從海外匯回的資金是零，引發輿論譁然，也被批評錦上添花獨厚大企業。經濟部次長王美花今天在立法院財政委員會上澄清，經濟部不管台商的錢從哪裡來，只管有無按計畫進行，台商投資2.0方案已修正為分級補助，還新增中小企業投資方案，並爭取增加補助額度。

中小企業投資方案增加補助額度，可說是台商投資2.5方案，究竟現有200億元額度可增加至多少？王美花表示，要等行政院定案。

立委曾銘宗今天再問經濟部，台商回台投資是否如先前所說，3成是國外匯回，7成是國內資金。王美花解釋，依據台商的投資計畫，精確來說是7成由國內貸款，3成是自有資金（自備款），至於自有資金是從哪來，經濟部不管。

立委費鴻泰追問，資金匯回專法已從海外匯回138億元，這些資金有沒有在台商回台投資方案中？王美花表示，沒有勾稽，重申經濟部不管，所以也不知道台商回台投資的資金是國內還是國外的錢。

「台商有很多錢包，」王美花後續補充解釋，總計台商今年已從海外匯回4000多億元，比去年增加，台商匯回資金的去處，有沒有用在投資台灣專案上，經濟部不管。歡迎台商回台投資行動方案去年就因應台商的需求推出，那時還沒有資金匯回專法，那時根本沒想到要去瞭解資金匯回專法匯回的錢用在何處。

王美花表示，投資台灣方案第一階段審核通過377億元額度，給19家企業利息補貼。中小企業投資方案有66家審核通過，共304億元額度。

曾銘宗指出，大企業借款利息才1.5％左右，占比超過98％、約143萬家的中小企業利息則是3-5％，同樣補貼1.5％，大企業借款免息，中小企業要繳1.5-3.5％的利息，而且是上百萬家搶200億元的額度。

「這就是民進黨照顧中小企業的成績單！」曾銘宗痛批，19家大企業分到377億元額度，143萬家要搶200億元額度；大企業借款免息，中小企業利息還要繳，公平嗎？批評政府補貼大企業借錢免利息，但是讓窮學生就學貸款免息卻不願意。

王美花表示，投資台灣方案已經改了，改採分段補貼，前20億元只補貼0.5％，還新增中小企業投資方案以照顧更多的中小企業，未來希望增加對中小企業手續費補貼的額度，已報行政院決定。

經濟部官員補充，受到中美貿易戰影響，很多台商都反應有轉移生產基地的需求，越南等東南亞國家都祭出五年、十年免稅優惠來吸引台商投資，面對跨國競爭，我國提出優惠利息補貼可以增加台商回投資的意願。

經濟部次長王美花拿出手板表示，投資台灣方案已經改了，改採分段補貼，前20億元只補...
經濟部次長王美花拿出手板表示，投資台灣方案已經改了，改採分段補貼，前20億元只補貼0.5％，還新增中小企業投資方案以照顧更多的中小企業，未來希望增加對中小企業手續費補貼的額度，已報行政院決定。記者沈婉玉／攝影
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