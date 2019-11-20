財長蘇建榮：資金專法實質投資已核准88億元
2019-11-20 12:20
經濟日報 記者翁至威
／即時報導
財政部長蘇建榮今（20）日表示，境外資金匯回專法上路三個多月以來，截至11月19日止，共有67件申請案，申請匯回金額255億元，已核准約230億元，已匯回138億元。蘇建榮更指出，67件申請案中已有14件申請實質投資，12件已獲經濟部核准，核准總金額達88.53億元。
國民黨立委曾銘宗質疑蔡政府台商回台投資匯回資金掛零，蘇建榮在立法院被問到相關議題時回應，經濟部方案是台商回台實質投資，和財政部海外資金匯回專法不同，由於廠商要跟經濟部提出實質投資計畫，落實本來就需要時間。
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目前財政部方案主要是引導台商境外資金回台，專法上路以來，真正匯回資金已達138億元。蘇建榮更指出，「真金白銀」的實質投資申請案，已有14案提出申請，12件獲准，核准總金額達88.53億元。
蘇建榮表示，目前申請案件共67件，個人申請案有26件，營利事業則有41件，營利事業方面，中小企業、上市櫃公司都有，但並未特別統計有多少比例。
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