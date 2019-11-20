智崴獲樂高樂園訂單 全年營運樂觀

2019-11-20 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／奧蘭多即時報導



遊戲體感設備大廠智崴（5263）海外訂單傳捷報，總經理歐陽志宏昨（20）日指出，今年公司已成功獲得美國佛州樂高樂園訂單，出貨全球首座m-Ride飛行劇院設備，並已於今年認列相關營收、獲利，預料全年營收將比去年增長四成，並且創新高，而獲利也會比去年更好，全年營運持樂觀態度。

智崴為國內體感設備供應商，提供飛行劇院產品給世界各地遊樂場業者，全球市佔率高達85%，在此一產業具有舉足輕重的地位。歐陽志宏指出，目前公司在全球已有37座飛行劇院在各大遊樂場運作中，正在建設中的則有40座，目標2023年達成100座。

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歐陽志宏透露，今年除獲得美國佛州樂高樂園的飛行劇院訂單外，也已成功搶下樂高樂園位於加州的訂單，預計明年起含有機會取得更多樂高樂園在各地的丟單，並且陸續認列相關營收、獲利。

歐陽志宏指出，公司過去以高階產品起家，但近年來為了擴大市場版圖，已積極佈局中階市場，因此全球飛行劇院的市佔率已成功突破85%，幾乎囊括大半市場，呈現訂單滿手狀態。

據悉，智崴的m-Ride飛行劇院設備一座造價約500多萬美元，大多是賣斷給遊樂場業者，屬於中階飛行劇院；i-Ride飛行劇院則是高階產品，一座造價約700多萬美元，而Q-Ride與mini-Ride則是低階產品，價格約落在60至200萬美元。

歐陽志宏分析，高階飛行劇院因造價較高，目前全球僅400多座遊樂場有能力負擔，而中階飛行劇院造價較便宜，則約有2000多家主題樂園可負擔，因此市場商機相當大，而樂高樂園屬於中小型主題樂園，因此非常適合m-Ride飛行劇院設備。

智崴今年前十月合併營收16.77億元，年增37.3%，累計前三季每股純益5.18元，較去年同期每股純益2.57元大幅成長；法人估計，若本季維持第3季營運水準，預料智崴今年全年每股純益將落在7至8元。

展望未來，歐陽志宏指出，今年公司營運表現暢旺，預料全年營收約年增四成，獲利也會顯著成長，而明年營運從目前海外訂單狀況來看，還會比今年更好，後市展望樂觀。