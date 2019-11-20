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補貼台商貸款利率？陳美伶：是補貼銀行行政成本

2019-11-20 11:51經濟日報 記者陳素玲／即時報導

國發會主委陳美伶。聯合報系記者杜建重／攝影。
國發會主委陳美伶。聯合報系記者杜建重／攝影。
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針對在野黨批評政府補貼台商回台投資貸款利率，國發會主委陳美伶表示，國發基金對台商回台投資並沒有補助貸款利率，而是補助銀行核貸的行政成本（委辦服務費）最高0.5%，鼓勵銀行貸款台商，補助對象是銀行，不是台商，其次，這項做法與馬政府2013年鼓勵台商回台投資，補助銀行委辦服務費一模一樣。

至於台商向銀行貸款利率，是由市場機制，國發會不會介入。

陳美伶表示，到本月14日為止，回台投資台商向銀行申請核准貸款共83家、1,540億，銀行已撥款有57家、263億元，國發基金至今補貼銀行委辦服務費4,700萬元。未來銀行只要核貸台商，國發基會就會再補助委辦服務費。

陳美伶表示，外界誤導政府補助台商回台投資貸款利率，這是極大誤解。

陳美伶表示，由於目前銀行利率低，為鼓勵銀行貸款給有資金需求的台商，如果銀行貸款給台商，國發基金補貼銀行核貸的行政成本，因此根據貸款金額補助委辦服務費，目前共分為三級，例如貸款額度20億元以內補助委辦服務費0.5%，20億元到100億元補助0.3%，100 億元以上補助 0.1%。

陳美伶表示，國民黨執政時推出的鼓勵台商回台投資方案，也是補助銀行委辦服務費，目前做法一模一樣。

陳美伶說，國發基金是補助銀行核貸的行政成本，與台商一點關係也沒有。至於銀行貸款利率多少？具是市場機制決定，國發會不會介入。

台商陳美伶國發基金

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