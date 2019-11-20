沈榮津：台商回台投資已通過6,971億 年底到位2,253億
台商回台投資近日成為朝野攻防議題，經濟部長沈榮津今（20）日上午表示，台商回台投資與資金匯回是兩回事，兩者不應混為一談。
沈榮津說，投資是好事，也是千真萬確的事，「連新北市長侯友宜都公開說，很多台商回來，非常感謝中央」。沈榮津說，台商投資金額到上周已審核通過6,971億元，目前增加廠線金額到位592億，年底前還有擴廠到位1,661億，總計新增投資有22,53億年底到位，這都不是常態投資，而是台商回台投資方案的鼓勵效果。他說，大家應該要歡迎台商回來，不要打擊台商，這樣很不好。
至於是否為台商原來就要回來投資？沈榮津表示，馬政府在2013年至2015年也有鼓勵台商回台投資，當時兩年實際到位投資金額為1,500億，等於一年750億；這一波已經通過6,971億，而且今年底台商回台投資金額到位2,253億，光今年到位金額就是馬政府的三倍。
沈榮津上午是出席2019年全球合作暨訓練架構（GCTF）印太區域良善能源治理研討會開幕典禮時，做以上表示。
沈榮津表示，台商回台投資是好事，對台灣接下來的20~30年的榮景具有非常重要的關鍵，不但是千真萬確的事，還是現在進行式。連新北市長侯友宜10月接受質詢時，都公開表示台商回來很多，很感謝中央的協助，這些都是事實。
沈榮津表示，台商回台投資與資金匯回是兩回事，前者是經濟部主導，後者是財政部針對匯回資金減稅，兩者要切割來看，大家不要混為一談。
他說，經濟部每周都會公布回台投資狀況與金額，如果廠商願意，也會公布廠商名稱。截至上周為止，審核通過的台商回台投資案已經6,971億，其中廠商利用現有廠房擴建廠線的投資金額已有29家、592億；另外到年底前會擴廠的投資金額也有130幾家、1,661億，總計年底投資到位金額2,253億，這都不是假的。
至於外界批評台商回台投資是利用本國銀行資金，沈榮津表示，銀行審核貸款，最重要是要落實投資，銀行會去了解廠商自籌資金及借貸情形，才會同意給予手續費補助，但審核項目並無資金匯回這一項。
沈榮津重申，資金匯回與回台投資不一樣，要切割清楚，不要混為一談。
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