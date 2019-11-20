華映破產 政府墊償積欠工資 人數、金額史上最高
2019-11-20 11:13
聯合報 記者葉冠妤
／台北即時報導
大同集團旗下中華映管股份有限公司（華映）日前宣布破產，因8月、9月工資迄今皆未依約給付，共1842名勞工遭積欠工資，將先由勞動部墊償基金付給工資債務，勞動部官員表示，粗估金額約8億元，這也是史上墊償金額最高、人數最多的案件，勞動部希望越快越好，最遲在農曆年前發給華映員工。
勞動部官員表示，華映資產土地狀況算不錯，以楊梅廠為例，土地廠房最新鑑價有42、43億元，但法定抵押權大概只有20億元，勞動部認為華映處理資產並不難，但賣40億廠房不是小數字，不是一兩天就可以做決定，加上不少買家想壓低價格，對華映來講，若賤賣的話，對股東、債權人難交代。
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勞動部官員說，勞基法第28條修正後， 將勞工的債權順位提升至與第一順位抵押權相同，債權分配上相對過去多，勞工遭積欠的工資、退休金與資遣費，可先由墊償基金先行墊付。針對墊償案件，只要倒閉公司仍有可強制執行的資產，勞動部都會積極依法做追償。
針對華映案，勞動部官員說，由於華映勞動契約到11月30日才終止，最快12月初會依照歇業事實做出歇業認定，後續再由華映員工舉派員工代表送相關文件到勞保局申請墊償，目前粗估墊償金額8億元，人數1800多人，墊償人數、金額都是史上最多。
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