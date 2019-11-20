影／經濟部長沈榮津說明資金回台落地的現況

相關新聞
11月國民經濟信心調查 79%民眾不考慮外送員工作2019-11-20 09:53
台商投資匯回資金掛0 經濟部次長：已經在動了2019-11-20 09:54
財經觀點／量化寬鬆持續 黃金價值浮現2019-11-20 00:41
杜絕假承攬真僱傭 勞部訂定25項指標2019-11-20 00:18
經長：解決缺電 政府準備好了2019-11-20 00:17
公布「勞動契約認定指導原則」 假承攬問題解決了嗎？2019-11-19 21:28
沈榮津喊冤：台商回台投資 重點不在資金來源2019-11-19 20:22
全球經濟成長5度下修 低利率環境下黃金價值浮現2019-11-19 18:31
蔡總統：簽署台美雙邊貿易協定是首要任務2019-11-19 17:45
國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇2019-11-19 17:15
創新解決社會貧窮 專家：靠平台經濟2019-11-19 17:05
未見海外資金 政院：台商回流「0投資」是惡意扭曲2019-11-19 16:33
食物外送指引2.0版月底出爐 勞動部：明年第二波勞檢2019-11-19 16:31
台商回流七千億元是零？謝金河：到工業區繞一下就知道2019-11-19 15:25
美中貿易紛擾拖累 製造業產值連3季衰退2019-11-19 14:46
中小企業薪資較全體低 教育業差距最大2019-11-19 14:45
假承攬真僱傭爭議 外送業者明年3月第2波勞檢2019-11-19 14:41
揪假承攬！勞部公布25項指標 依從屬性判斷僱傭關係2019-11-19 14:22
Q3製造業產值年減逾7% 連三季負成長2019-11-19 12:59
釐清「假承攬、真雇傭」爭議 勞動部認定原則出爐2019-11-19 12:24
僱傭還是承攬 勞動部製作25項檢核表2019-11-19 12:05
第3季製造業產值年減7.01% 連續三季負成長2019-11-19 10:40
150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵2019-11-19 10:21
疑吸笑氣致死案件屢見不鮮 經部：明年起「有法可管」2019-11-19 09:06
顧立雄：銀行撤ATM 有三原則2019-11-19 00:16
每周一勢／前九月核准僑外投資額增9.4％2019-11-17 02:19
台股續創新高 公司治理選股更有利2019-11-20 00:00
臺灣嚴選好物向南走 商研院引領臺灣優質品牌，新南向覓新商機2019-11-15 09:20
熱門文章
京華城18年賠掉130億…小沈：開幕那天就知道完蛋了2019-11-19 18:00
台商回流七千億元是零？謝金河：到工業區繞一下就知道2019-11-19 15:25
國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇2019-11-19 17:15
金管會今調降責任準備金利率 明年儲蓄險變貴2019-11-19 19:00
沈榮津喊冤：台商回台投資 重點不在資金來源2019-11-19 20:22
鴻海美籍幹部會說台語 讚嘆珍奶、小籠包美味2019-11-19 12:24
保險責準率降 儲蓄險將變貴2019-11-20 00:25
裕隆、納智捷 要揪伴開發新車2019-11-20 00:44
京華城重生 拚當台北新地標2019-11-19 23:32
日電感廠復工不順 奇力新迎轉單2019-11-20 00:39
富邦媒推momo聯名卡 全台通路5%回饋2019-11-19 14:46
裕隆集團法說會 姚振祥：納智捷將會與第三方合作2019-11-19 17:57
北富銀momo卡上市 最高20%回饋2019-11-20 04:06
未見海外資金 政院：台商回流「0投資」是惡意扭曲2019-11-19 16:33
郭台銘：資助9千萬支持尤努斯 助台灣年輕人創業2019-11-19 15:07
美延華為寬限期 台積電、大立光利多2019-11-19 23:31
全球半導體前15強 英特爾重回王座、台積電擠進前三2019-11-19 13:16
轉單效應不敵經濟趨緩 上市公司獲利衰退七年來最大2019-11-19 17:03
國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大2019-11-20 08:39
打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相2019-11-20 07:40
幫年輕人自籌退休金 國壽推月繳千元附保證保單2019-11-19 14:16
全球經濟成長5度下修 低利率環境下黃金價值浮現2019-11-19 18:31
筆筆5% mo幣回饋無上限！momo、台北富邦推最強聯名卡2019-11-19 16:09
跨境電商不開發票 明年開罰2019-11-19 20:07
台商資金因雙重課稅不回來投資？ 財政部駁張善政2019-11-19 20:39
全球半導體排名 英特爾重返王座、台積衝到第三2019-11-19 14:46
奇力新啟動擴產 設備移轉越南廠2019-11-20 00:38
鴻海威州廠 完成封頂2019-11-20 00:41
罕見 壽險大搶2年期公債2019-11-20 00:23
鴻海威州巨型廠房封頂 美籍幹部來台培訓2019-11-19 14:46
鴻海威州建設邁入新里程碑 超大型廠房完成封頂2019-11-19 10:53
換屋重購退稅 優惠放寬2019-11-20 01:05
宏達電新CEO上任後 傳VIVEPORT總經理史汀伯將離職2019-11-19 12:24
公布「勞動契約認定指導原則」 假承攬問題解決了嗎？2019-11-19 21:28
金管會調整責準率 業者評估影響短期銷售2019-11-20 00:24
釐清「假承攬、真雇傭」爭議 勞動部認定原則出爐2019-11-19 12:24
經長：解決缺電 政府準備好了2019-11-20 00:17
世上苦人多如何解？ 郭台銘掏億元助青創2019-11-19 20:03
經濟部長沈榮津錄影片澄清：台商回台投資不是0元2019-11-19 17:27
股匯兩樣情 新台幣走勢膠著微貶0.8分2019-11-19 17:53
留言