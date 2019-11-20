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影／經濟部長沈榮津說明資金回台落地的現況

2019-11-20 10:42攝影中心 記者邱德祥／台北即時報導

經濟部沈榮津上午參加全球合作暨訓練架構(GCTF)－印太區域良善能源治理研討會開幕典禮，受訪時說明資金回台落地的現況。

經濟部長沈榮津（右）上午參加全球合作暨訓練架構(GCTF)－印太區域良善能源治理...
經濟部長沈榮津（右）上午參加全球合作暨訓練架構(GCTF)－印太區域良善能源治理研討會開幕典禮，和美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（左）等人一起走進會場，沈榮津在之前受訪時說明資金回台落地的現況。記者邱德祥／攝影
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經濟部沈榮津

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