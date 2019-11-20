影／勞動契約認定指導原則 勞長：對勞資政三方有幫助

2019-11-20 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



勞動部昨公布勞動契約認定指導原則，供勞雇雙方及地方勞檢單位辨識「假承攬、真雇傭」，勞動部長許銘春今表示，這份認定原則很重要，對未來勞資政三方認定勞動契約有很大幫助，若勞雇雙方有疑義，也可透過檢核表檢視、釐清爭議。

許銘春表示，雖然勞動契約認定指導原則的位階只是行政指導，但是一個很重要的認定原則，除綜合整理了歷來的大法官會議解釋、法院判決、勞動部函釋，因雇傭與承攬最大的區別是有沒有實質的檢指揮監督關係，認定指導原則也詳列25項目的從屬性判斷檢核表，對勞資政三方認定勞動契約上有很大幫助，讓檢視勞動契約有明確依據，透過認定指導原則，勞雇雙方若有疑義，可透過檢核表自主檢視、釐清爭議。

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許銘春說，勞動部理解在勞動現場具契約自由與多樣性，但不管是承攬或雇傭關係都該明確，不能以假承攬、真雇傭，或假借其他形式契約規避雇主責任，尤其新興型態經濟盛行的時代，在解決人類生活問題、帶來方便性之際，企業也該善盡企業社會責任，不要因為新興經濟，就剝削勞動權益、危害工作安全，勞動部制定的「勞動契約認定指導原則」及「食物外送作業安全指引」，就是站在保障勞工權益與工作安全的立場，讓大家有所依循。

至於是否仿效德國「類勞工」作法，許銘春表示，勞動部一直有在討論其他國家解決新興型態勞動問題的做法，將持續研議，現階段短期目標是把原則訂出來，讓勞動契約的判斷有明確解釋跟依據。