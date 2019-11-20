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台商投資匯回資金掛0 經濟部次長：已經在動了

2019-11-20 09:54經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

經濟部次長王美花。 圖／聯合報系資料照片
經濟部次長王美花。 圖／聯合報系資料照片
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經濟部統計台商回台投資資金6,900多億元，但是經濟部次長林全能在立法院財委會上接受立委曾銘宗質詢時坦承，雖然台商回台投資預計七成以上會用國內資金，三成是國外資金回來，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入，引發軒然大波，政府更是積極滅火；經濟部次長王美花今天表示，台商投資都有計畫，會逐步落實，投資已經動起來了，只是有些廠商很低調。

王美花今天上午出席立法院財委會，會前受訪時表示，經濟部每個禮拜再審這些案子（台商回台投資），每個公司都非常清楚，只是有些公司願意公開 ，有些公司不願意公開，如此而已。

王美花說，「這些數字都是一家一家去算出來的，這是一個增加在台灣的投資，是台灣非常樂見的數字」。

至於台商投資落實狀況，王美花說，廠商都會在計劃書中講得非常清楚，他會在什麼時候蓋廠、擴廠，以及他需要買土地建廠時間，「都會在計劃書跟我們（經濟部）講得非常清清楚楚」。

王美花說，因為有一些還需要建廠，現在就開始在建廠，擴廠的也要把場地整好，還要去買機器等，所以現在開始就已經都在動，只是每個公司的階段不一樣而已。

經濟部台商王美花

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