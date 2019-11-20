11月國民經濟信心調查 79%民眾不考慮外送員工作

2019-11-20 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



美食外送員。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國泰金發布今年11月國民經濟信心調查結果，除了有關景氣及股市等的調查之外，同時也針對民眾對於美食外送平台的消費習慣與工作意願進行調查，結果顯示，65.9%的民眾目前仍未使用過美食外送平台叫過外賣，僅5.9%每周會透過外送平台叫外賣超過三次，另外，高達79%的民眾不會考慮從事外送員的工作。

根據經濟部統計處資料顯示，2018年餐飲業營業額達4,731億元，其中外送占比約5％，代表美食外送產業規模大約237億元，國泰金在今年11月份國民經濟信心調查中納入時事題，進行民眾對於美食外送平台的消費習慣與工作意願調查。

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調查結果顯示：65.9%的民眾目前仍未使用過美食外送平台叫過外賣，28.2%的民眾則是每週使用外送平台一至兩次，僅5.9%的民眾每週會透過外送平台叫外賣超過三次。

根據104人力銀行統計，近5年平台外送員平均月收入為4.2萬，比大學畢業平均月薪3萬元，高出1.2萬元，其中每月收入最高可達新台幣18萬元，最低僅2萬元。

調查結果顯示，高達79%的民眾不會考慮從事外送員的工作，19.5%的民眾會考慮當外送員作為兼職，僅1.5%的民眾會考慮將外送員作為正職。

這項調查於2019年11月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共12,730份有效填答問卷。