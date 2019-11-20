11月國民經濟信心調查 股市樂觀指數創今年最好表現
國泰金發布今年11月國民經濟信心調查結果，景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至-4及-3.5，為近半年以來新高；民眾就業展望樂觀指數、薪資上漲預期指數都創今年以來最佳表現；民眾大額消費意願指數跳升至6.4，創今年來最高點；另外，股市樂觀指數明顯上升，為今年以來最好表現，風險偏好程度也創今年以來新高。
國泰金發布今年11月國民經濟信心調查結果，在美中達成初步協議共識，經濟與股市樂觀情緒提升，風險偏好上揚； 國發會最新公布的9月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標上升，同時指標也改善，景氣維持穩健走勢。中美貿易談判10月中旬達成實質性第一階段協議共識，且美國暫緩實施對中加徵關稅，11月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至-4及-3.5，為近半年以來新高。
民眾的就業展望樂觀指數走升至-21.1（10月：-26.4），薪資上漲預期指數也受到提振，11月上升至3.4（10月：3.0），都創今年以來最佳表現。在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升至6.4（10月：4.8），為今年以來最高點，代表近期民眾消費意願持續提升。
民眾對明年經濟成長率的預期持穩，也不擔憂明年有通膨壓力，在美中雙方達成初步協議共識的情況下，國內、外機構對2020年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，11月調查結果顯示，民眾對2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.3%，高達79.2%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為2020年經濟成長有望保2。
在通膨方面，民眾對2020年平均通膨預期值為0.94%，有60.7%的民眾認為明年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂明年有通膨壓力。
股市樂觀情緒上揚，民眾對風險偏好的程度也走升，受到美中雙方達成初步協議共識的好消息提振，投資人風險情緒上揚，台灣加權股價指數衝破11,000大關。
11月調查結果顯示民眾股市樂觀指數明顯上升至-3（10月：-9.7），為今年以來最好表現；民眾的風險偏好程度也改善至1.5（10月：-1.8），創今年以來新高。後續中美雙方協議簽訂的進度是維持股市信心的重要因子。
這項調查在2019年11月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共12,730份有效填答問卷。
留言