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「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

2019-11-20 00:13聯合報 記者沈婉玉林敬殷林河名陳熙文劉宛琳、鄭

韓轟民進黨「欺騙治國」

蔡政府近日一再宣傳「歡迎台商回台投資行動方案」成效斐然，但前天經濟部次長林全能在立院坦言，目前從海外匯回的資金是零，遭國民黨總統參選人韓國瑜砲轟民進黨「欺騙治國」。昨天一整天府院黨極力滅火，以臉書、LINE、記者會說明，蔡總統更罕見「一日三澄清」，強調「回台投資是真的」，國民黨不必為了選舉唱衰台灣。

蔡政府說台商回流總金額逼近七千億，但林全能在國民黨立委曾銘宗前天質詢時坦承，今年已落實二二五○億元，但台商都是先運用國內資金，目前為止還沒有看到海外資金。林全能的說法，引發輿論譁然。

說出「真話」的林全能神隱

被在野黨立委認為答詢講出「真話」的林全能昨天鎮日頓時神隱，還被民進黨立委找去辦公室要求說明，今天立法院財委會也臨時改由次長王美花上陣。

「台商匯回資金是零」引發爭議，昨天總統、經濟部緊急澄清滅火。 記者陳柏亨／攝影
「台商匯回資金是零」引發爭議，昨天總統、經濟部緊急澄清滅火。 記者陳柏亨／攝影
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蔡罕見「一日三澄清」

不過，「台商回流投資，為何沒有匯回半毛錢？」質疑未能平歇，所引發的政治後座力讓蔡政府昨天從上到下不斷解釋、澄清。蔡總統先透過臉書及LINE強調，台商回台，投資大爆發，是千真萬確的事實，她更接連利用出席美國商會會員大會及赴中選會登記參選時對外說明，台商回台投資「政府已審核逾七千億新台幣的投資應用」。

經長沈榮津親自上陣拍短片

經濟部更是整天展開危機總動員。部長沈榮津一早親自上陣拍短片說明，「錢有沒有從中國大陸回來是假議題」，最關鍵是投資要落實，只要合法，政府不用管人家哪個口袋拿錢出來投資。傍晚還親自上陣開記者會，拿出兩千字的新聞稿說明「台商回台投資帶動台灣經濟，國內經濟數據均成長」。

經濟部並解釋，雖然申請「歡迎台商回台投資行動方案」的案件，目前尚未有資金從國外匯入，但已經有國外資金利用境外資金匯回專法，將海外資金匯回，所以「台商回台匯回資金非為零」。

但文化大學國發所教授龐建國表示，所謂響應政府政策回台投資的廠商，有許多是為了爭搶政府所提供的低利貸款，先提個投資計畫，把錢貸到手再說；這些廠商的資金來源並不是直接來自大陸，而是大多數來自政府所提供的低利貸款，「其實就是我們小老百姓的血汗，來補貼這些廠商」。

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