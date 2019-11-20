張善政：雙重課稅 台商資金怎願匯回？

蔡政府宣傳「台商回流七千億」政績遭質疑灌水。國民黨總統參選人韓國瑜說，民進黨完全用欺騙在治理國家，韓國瑜副手張善政也酸，「海水退了就知道誰沒穿褲子」。蔡總統反嗆，台灣需要說到做到的總統，而不是只會說大話的政客。國民黨不必因為選舉就唱衰台灣，抹殺台商的努力和政府的用心。

韓國瑜昨說，民進黨完全用欺騙在治理國家，從資料中可以知道民進黨完全在欺騙，讓人非常感慨。張善政指出，二○一五年馬政府時代已跟中國大陸談好「兩岸租稅協議」，待立法院授權後就可簽訂，但民進黨不斷阻撓，在雙重課稅下，台商怎願把在大陸賺的錢帶回台？民進黨政府雖規畫很多優惠，但台商認為大陸帶回台的資金會被雙重課稅，所以先用國內的資金來投資，海外才沒有資金回來，「所謂回來台灣投資的錢都是我們國內的錢」。

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「台商匯回資金是零」爭議，國民黨總統參選人韓國瑜（左）批民進黨「欺騙治國」；右為副手張善政。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

蔡：台灣不要說大話的政客

蔡總統昨天三方面澄清，先是在美國商會演說中表示，台灣看到比以往更多的台商回台投資，估計這個趨勢將持續增強；並透過官方臉書、LINE強調「台商回流，投資大爆發，是千真萬確的事實」。

蔡英文下午和副手賴清德登記參選時再度出面回應，她還質疑提出質詢的國民黨立委曾銘宗擔任過金管會主委，提出這樣的說法令人匪夷所思。

蔡總統說，現在台商回來投資正在進行中，因為這次的急單與轉單來得很快，很多廠商以現在台灣有的生產機器擴充為主，也是以自有、在地的資金來支援，不能說因為沒有匯錢，沒有從中國或其他國家匯錢進來就說沒有投資，這是一個錯誤的觀念。

蔡表示，韓可以跟她一樣，多到台灣各地看看企業正在建廠、買機器、僱員工，這都不是膨風，也沒有灌水。