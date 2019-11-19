Youtube Music Premium在台上市 前三個月免費
串流音樂訂閱服務今年底在台灣大爆發。YouTube宣布YouTube Music Premium(訂閱串流音樂)和YouTube Premium (訂閱YouTube影音) 正式在台灣上市，前三個月免費，訂閱YouTube Premium費用較高，但可連音樂一起欣賞。Music premium付費由每月149元起(學生方案79元起)，YouTube Premium 由179元起(學生方案109元起)挑戰本土霸主KKBOX地位。
YouTube大中華與韓國內容合作夥伴副總經理李善貞表示，期待與台灣音樂創作者合作、提供更多表演平台。不過YouTube另一項影音內容產品，也就是原創影音服務YouTube Originals尚未有登台計畫，目前僅有少數內容可在台灣觀看。李善貞表示，部分可看的內容是創作者授權，並未特別中文化，來台上市的時間不確定。
去年上半年，美國串流音樂新創Spotify在台推出行動版本以及免費聽的服務，爭食KKBOX市場，Spotify更提供學生和家庭方案爭取團體用戶，並且還有廣播模式的音頻服務，多管齊下爭取消費者。今年Apple Music、Apple TV也上線，搶占訂閱制串流音樂與影視的服務。KKBOX則在推動影音平台KKTV以外，近年積極串連線上與線下，月初啟動全新服務機制「KK ID」與「KK Points」，要串連娛樂服務關鍵，實現一組帳號即享有全娛樂生活目標。
Google 宣布「YouTube Music」和「YouTube Premium」全新串流服務正式在台上線，李善貞表示，前者主打音樂愛好者，後者除了看YouTube影片也包含音樂服務。重要特色是無廣告、影片可下載、 AI推薦功能強大，還有分類完整的歌單。但部分消費者在意的中文歌詞和音質部分，她坦言還需要時間繼續優化。
她認為，光是無廣告與科技功能，就有極大誘因吸引用戶訂閱。而Google主要業務是搜尋和AI、機器運算，個人化推薦時除了依使用者喜好和情境推薦歌曲，即使不知道或記憶模模糊，Google還是可以透過智慧搜尋功能找歌。
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