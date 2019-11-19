Youtube Music Premium在台上市 前三個月免費

2019-11-19 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



串流音樂訂閱服務今年底在台灣大爆發。YouTube宣布YouTube Music Premium(訂閱串流音樂)和YouTube Premium (訂閱YouTube影音) 正式在台灣上市，前三個月免費，訂閱YouTube Premium費用較高，但可連音樂一起欣賞。Music premium付費由每月149元起(學生方案79元起)，YouTube Premium 由179元起(學生方案109元起)挑戰本土霸主KKBOX地位。

YouTube大中華與韓國內容合作夥伴副總經理李善貞表示，期待與台灣音樂創作者合作、提供更多表演平台。不過YouTube另一項影音內容產品，也就是原創影音服務YouTube Originals尚未有登台計畫，目前僅有少數內容可在台灣觀看。李善貞表示，部分可看的內容是創作者授權，並未特別中文化，來台上市的時間不確定。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

去年上半年，美國串流音樂新創Spotify在台推出行動版本以及免費聽的服務，爭食KKBOX市場，Spotify更提供學生和家庭方案爭取團體用戶，並且還有廣播模式的音頻服務，多管齊下爭取消費者。今年Apple Music、Apple TV也上線，搶占訂閱制串流音樂與影視的服務。KKBOX則在推動影音平台KKTV以外，近年積極串連線上與線下，月初啟動全新服務機制「KK ID」與「KK Points」，要串連娛樂服務關鍵，實現一組帳號即享有全娛樂生活目標。

Google 宣布「YouTube Music」和「YouTube Premium」全新串流服務正式在台上線，李善貞表示，前者主打音樂愛好者，後者除了看YouTube影片也包含音樂服務。重要特色是無廣告、影片可下載、 AI推薦功能強大，還有分類完整的歌單。但部分消費者在意的中文歌詞和音質部分，她坦言還需要時間繼續優化。

她認為，光是無廣告與科技功能，就有極大誘因吸引用戶訂閱。而Google主要業務是搜尋和AI、機器運算，個人化推薦時除了依使用者喜好和情境推薦歌曲，即使不知道或記憶模模糊，Google還是可以透過智慧搜尋功能找歌。