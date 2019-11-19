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沈榮津喊冤：台商回台投資 重點不在資金來源

2019-11-19 20:22經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部長沈榮津今（19）日臨時召開記者會喊冤，澄清台商回台投資是確確實實的投資，...
經濟部長沈榮津今（19）日臨時召開記者會喊冤，澄清台商回台投資是確確實實的投資，重點不在廠商的資金來源。圖／記者林于蘅攝
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經濟部長沈榮津今（19）日臨時召開記者會喊冤，澄清台商回台投資是確確實實的投資，重點不在廠商的資金來源。他說，目前回台投資的業者，已陸續依照投資進度購買機器設備及新廠動土，統計上半年對GDP貢獻達400億元。

沈榮津說明，分析回台廠商的投資的進度，目前有29家因應美中急單，利用現有閒置空間來增設產線，預計年底前投資近額達592億元；並有113家計畫新建新廠，包括整建動土及安裝設備，其中有七家今年就會完工量產。

預計在年底前增設產線的29家廠商，其中，願意公開的業者包括華碩電腦、技嘉科技、英業達、景碩科技、達邦蛋白、力山工業、大毅科技、鼎元光電、得力實業、南俊國際、順德工業、系統電子工業、善德生化科技、南六、康普材料、久正光電、東佑達自動化科技17家等。

另外，準備新建廠房的廠商共有113家，預計在年底前完成1,661億元的投資金額，其中，願意公開的業者有73家，包括台燿科技、緯創緯穎科技、智邦科技、慶豐富實業、迅得機械、啟碁科技、崴立機電、宇隆科技、巨大機械、車王電子、榮成紙業、和大工業、台中精機、橋椿金屬、東陽實業、喬山健康科技、國巨、連訊通信、高鼎精密材料、界霖科技、新鉅科技、岱稜科技、敬祐科技、鼎基先進材料、先進光電科技、廣泰金屬、和碩聯合科技、環隆科技、興勤電子、中揚光電、合晶科技、先益電子、誠岱機械、旺矽科技、晶碩光學、期美科技、直得科技、瀚宇彩晶、岳豐科技、和勤精機、儒鴻、正隆、時碩工業、友勁科技、佳世達科技、台灣半導體、欣興電子、康那香、瀚宇博德、譁裕實業、上銀科技、南寶樹脂、百容電子、邁特電子、麗光科技、明昌國際工業、麗瑞嘉生技、博大科技、泰豐輪胎、合盈光電科技、恒耀工業、台灣麗偉電腦機械、長華科技、全漢、衡欣醫療器材、南茂科技、新灃、宏致電子、千如電機、旭東機械、相互、昭輝實業、優你康光學、堤維西交通等公司。

沈榮津指出，準備新建廠房的113家廠商中，有99家今年底動土廠房整建，有七家年底完成廠房整建且同時安裝設備，另外有七家今年底就會完工量產。

沈榮津強調，這些都是確確實實的投資，根據主計總處統計，今年上半年台商回台對GDP貢獻金額達400億元，僅為購買設備擴增生產線的投入金額，不包含業者購買土地的金額。

光電沈榮津台商

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