投審會：台商回台投資金額年底要達8,000億元 機會不大
經濟部投審會執秘、投資台灣事務所執行長張銘斌今（19）日表示，因為有些大案子移到下周才要審查，因此若下周的審查會順利通過，台商回台投資的金額，應該可在11月達成7,000億元的目標，但年底要達成8,000億元，機會不太大。
針對國民黨陣營質疑台商回台投資、資金匯回台灣等方案成效，民進黨立委余宛如今日召開「回台投資」記者會，邀請淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、投資臺灣事務所執行長張銘斌與會說明。
張銘斌表示，本周投審會排定要審查案子規模會比較小，因此要等到下周有幾個大案子進來，若順利通過審查，台商回台投資的金額，11月應該就可達到7,000億元，但年底要達成8,000億元的機會不太大。
張銘斌表示，目前看來，未來明年上半年台商回台投資的趨勢，仍得看美中貿易戰的發展，因為美方與陸方仍在談第一階段，看是否要撤些包括筆電、手機等原訂12月15日實施的關稅，這部分影響很大，是會影響明年上半年台商是否轉移產能的關鍵。
張銘斌說明，由於美中貿易戰以及美方對中國製資通訊產品的資安疑慮，台商必須在兩到三季內轉移產能、馬上調整生產基地，否則無法因應25%的高關稅。另外，目前回台投資的台商，也是看上台灣有完整產業供應鏈、優秀技術人才以及具備智慧製造的技術與設備。
張銘斌說，目前回台的台商，是利用手邊既有資金，以及與國內銀行融資貸款，都希望能在兩到三季內就擴充產能，就資金部分，過去台商已匯回4,623億元盈餘回台，雖說他手邊目前沒有近期從大陸匯回盈餘的資料，但台商可用過去匯回的盈餘應急，台商匯回台灣的資金絕非是0。
張銘斌表示，台商回台也帶動國內中小企業的投資，如此才能因應短時間內就要建立起來的網通設備、伺服器與汽車電子零組件的供應鏈，此效應也讓台灣的GDP已連三季都是亞洲四小龍第一，目前通過的計畫中，有120個投資案要蓋新廠，今年到明年上半年都會陸續動土。
余宛如說，因為美中貿易戰的轉單效應發酵，台商選擇用台灣資金來加碼投資台灣。他說明，馬政府推動台商回台3年多，僅有1,466億元落地，蔡政府推動一年多來，台商申請回台投資總額已高達6,971億元、年底更預計有2,550億元資金回台投資。
余宛如說，台商為了因應美中貿易戰的轉單效應，需要趕快搶單，但因為種種因素，過去以來一直無法很快地將資金從中國大陸轉回台灣，因此才要先和銀行貸款，且回台廠商很多家都是規模百億元以上的大企業在加碼投資。
留言