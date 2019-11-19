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蔡總統盼簽台美雙邊貿易協定 美商會：2020年目標

2019-11-19 17:45經濟日報 記者林于蘅／即時報導

蔡英文總統今（19）日指出，台灣和美國有相同的經濟發展戰略目標，簽署台美雙邊貿易協定（BTA）是毫無疑問的首要任務。美國商會執行長傅威廉表示，當前台美關係非常好，對台灣投資環境也很有信心，讓台美政府簽署BTA是美國商會在2020年最重要的目標。

蔡總統今日出席台北市美國商會「2019年度會員大會」。美國商會會長金奇偉（CW Chin）、執行長傅維廉（William Foreman）、美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）、國家安全會議秘書長李大維及外交部長吳釗燮等亦出席是項活動。

蔡總統致詞表示，「台北市美國商會」成立68年以來，每一位商會會員在台灣的經濟發展上，都扮演了重要的角色。在全球貿易和區域安全方面，蔡總統說，台灣和美國是長期夥伴關係，享有許多共同的價值，也共同承擔責任，分享共同利益。

蔡總統指出，台灣和美國有相同的經濟發展戰略目標，必須共同努力實現這些目標；川普政府的主要目標是重返「美國製造」，台灣也正致力尋求在全球供應鏈的新定位，打造新的生產和製造模式。

蔡總統提及，台美雙方在資通訊、半導體、汽車及航太產業關係緊密；未來可以進一步延伸至尖端製造領域的策略性合作，尤其是數位經濟、人工智慧、物聯網及工業4.0等。

蔡總統強調，為了加強我們在這些領域的合作，我們需要做些安排，確保雙方政府提供支持，讓企業安心投資。毫無疑問的，台美雙邊貿易協定，應該是首要任務。

美國商會前會長李豪今年訪問華盛頓特區時，曾大力支持台美兩國簽署雙邊貿易協定，蔡總統說，兩國簽署BTA不僅有助強化彼此間的互動往來，也為印太地區以規範為基礎的貿易秩序樹立一個強有力的先例。

此外，蔡總統強調，政府將努力打造台灣經濟發展的新模式，將台灣轉型為亞洲高階製造和研發中心、區域資金及財富管理中心，以及高階人才的培育基地，期盼台北市美國商會繼續支持臺美簽署雙邊貿易協定，攜手合作刺激成長，促進創新，帶來更大的經濟繁榮。

蔡總統說，世界經濟秩序不斷的變化，對全球經濟產生了重大影響，特別是美中貿易戰，各國都在努力調適。台灣政府致力建立新的經濟發展模式，降低對中國大陸生產基地的過度依賴，強化和美國及主要經濟體的夥伴關係，並改變總體經濟結構，鼓勵產業創新。

她指出，台灣的貿易結構也出現有利的發展，今年1至10月台灣對美國的出口增加17.7%，相對上，對中國大陸出口則減少6.65%，反映美中台三角貿易的供應鏈已在快速的改變和調整。她說，這樣的轉型讓台灣的經濟更具彈性和應變力，也讓我們有能力克服全球經濟帶來的挑戰。

除了台商回流投資，外商公司也看好台灣；蔡總統說，未來幾年中，可以預見來自國際企業的數十億投資。諸如Google、微軟、美光科技、AWS等美國大公司，將帶進數千個高薪職缺。

蔡總統強調，順應國際供應鏈調整及資金流向的變化，結合新一波台商及外商投資潮，以及規模龐大的海外資金回流潮，將使台灣轉型為亞洲高階製造和研發中心、區域資金及財富管理中心，以及高階人才的培育基地，引領台灣走向未來20年的新經濟榮景。

美國商會財富管理

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