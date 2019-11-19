經濟部長沈榮津錄影片澄清：台商回台投資不是0元

2019-11-19 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



有關台商回台投資是灌水一說，經濟部長沈榮津今（19）日發布影片澄清，這不是事實；他強調，台商回台投資已經來到6,971億元，不是0元，台商回台已經落實中。

沈榮津指出三項重點，第一、台商回台投資的定義很清楚，就是在中國大陸投資二年以上，受到美中貿易戰衝擊，決定回台灣投資，可以帶動產業升級的，就可以參加我們的方案。

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沈榮津表示，錢有沒有從中國大陸回來是假議題，最關鍵是投資要落實，只要合法，政府不必擾民，不用管人家哪個口袋拿錢出來投資。

第二、台商回台投資，已經來到6,971億元，不是0元。目前經濟部已經通過153家企業，只要廠商願意公布，經濟部每個禮拜都會公布回台業者的公司名稱及投資金額。

沈榮津表示，名單都可以查得到，應該還給投資台灣的台商朋友公道。

第三、投資落實扎扎實實，廠商已經在買機器、動土。像直得科技新廠動土，沈部長也有去參加，這些都有圖有真相。沈榮津表示，投資落實的案例已經很多，如果立委有誤解，經濟部可以邀請委員一起去台商工廠參訪。

沈榮津並指出，2012~2014年的馬政府時代推動台商回台，當時兩年落實只有1,500億元，今年台商投資大爆發，已經將近7,000億元，確實帶動經濟成長率，讓台灣連續三季亞洲四小龍第一。