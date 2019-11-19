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國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

合庫支持性別平等 提升女性創業有成

2019-11-19 17:09經濟日報 記者陳美君／即時報導

現今不論是全球經濟驅動力或企業經營，女性已扮演重要角色，合作金庫銀行協助提供青年女性、中高齡婦女及身心障礙者女性創業資金，並朝著主管機關打造普惠金融體系社會邁進，以行動參與推動性別平等意識，進而促進金融包容性成長並提升普惠金融水準。

合庫銀行長期支持創業貸款政策，配合勞動部辦理「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業貸款」，幫助就業保險失業者、婦女、中高齡者及離島居民發展微型企業，對於提升國家經濟發展及促進社會就業貢獻一己之力，長久以來協助辦理微型貸款之卓越貢獻，近三年連續獲勞動部頒獎肯定，截至今年9月底，貸放餘額為新台幣2.16億元，市占率達27.02%，在受理件數、核定通過率、全額通過件數及核貸金額共4項指標評定，於全體銀行中排名第二，績效卓著。

近年合庫多次參與勞動部舉辦之創業諮詢輔導服務計畫政策說明會及系列活動，以加強與店家之連結及交流，讓同仁更了解創業者貸款需求。

107年「微型創業楷模頒獎典禮暨成果展示會」上，由勞動部選拔出10位微型創業楷模經驗分享，有5位之創業貸款是由合作金庫銀行承辦，其中有4位女性，經統計自本行辦理微型貸款以來，女性獲貸比率已超逾7成，顯示該貸款結合性別平等意識之落實及同仁的高度認同感。

在「普惠金融」裡有三大核心，分別是「可及性」、「實用性」及「品質」，其中「可及性」的定義為：確保消費者取得金融服務、消除弱勢族群面臨障礙，合庫已在微型貸款業務上邁出了一小步，未來仍將持續協助微型創業者翻轉人生，消除女性創業融資困難度，使社會群體皆享有平等與合理之金融服務。

創業勞動部合庫

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