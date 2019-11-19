合庫支持性別平等 提升女性創業有成

2019-11-19 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



現今不論是全球經濟驅動力或企業經營，女性已扮演重要角色，合作金庫銀行協助提供青年女性、中高齡婦女及身心障礙者女性創業資金，並朝著主管機關打造普惠金融體系社會邁進，以行動參與推動性別平等意識，進而促進金融包容性成長並提升普惠金融水準。

合庫銀行長期支持創業貸款政策，配合勞動部辦理「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業貸款」，幫助就業保險失業者、婦女、中高齡者及離島居民發展微型企業，對於提升國家經濟發展及促進社會就業貢獻一己之力，長久以來協助辦理微型貸款之卓越貢獻，近三年連續獲勞動部頒獎肯定，截至今年9月底，貸放餘額為新台幣2.16億元，市占率達27.02%，在受理件數、核定通過率、全額通過件數及核貸金額共4項指標評定，於全體銀行中排名第二，績效卓著。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

近年合庫多次參與勞動部舉辦之創業諮詢輔導服務計畫政策說明會及系列活動，以加強與店家之連結及交流，讓同仁更了解創業者貸款需求。

107年「微型創業楷模頒獎典禮暨成果展示會」上，由勞動部選拔出10位微型創業楷模經驗分享，有5位之創業貸款是由合作金庫銀行承辦，其中有4位女性，經統計自本行辦理微型貸款以來，女性獲貸比率已超逾7成，顯示該貸款結合性別平等意識之落實及同仁的高度認同感。

在「普惠金融」裡有三大核心，分別是「可及性」、「實用性」及「品質」，其中「可及性」的定義為：確保消費者取得金融服務、消除弱勢族群面臨障礙，合庫已在微型貸款業務上邁出了一小步，未來仍將持續協助微型創業者翻轉人生，消除女性創業融資困難度，使社會群體皆享有平等與合理之金融服務。