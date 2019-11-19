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台商回流七千億元是零？謝金河：到工業區繞一下就知道

2019-11-19 15:25聯合報 記者林文義／台北即時報導

台商回流將達七千億？經濟部次長林全能（右）答詢立委曾銘宗（左）時說，目前還沒看到...
台商回流將達七千億？經濟部次長林全能（右）答詢立委曾銘宗（左）時說，目前還沒看到海外資金。圖／聯合報系資料照片
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總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣七千億元，立委曾銘宗昨天在立法院財政委員會質詢究竟有多少投資額已落實，多少資金是從國外匯回？經濟部次長林全能表示，今年已落實二二五○億元，但台商都是先運用國內資金，目前為止還沒有看到海外資金，林的一席話驚爆政壇。

不過，財信傳媒董事長謝金河認為此事還是得仔細看台商回流真相， 羅馬城不是一天造成的。

謝金河說，立委曾銘宗等在立法院質詢經濟部，對台商回流資金提出疑問，認為認為台商只是在國內借貸，實際回流資金是零。乍看之下，經濟部週週公布台商回流投資家數，金額，創造就業人數，好像都是假的，其實這要從更大的層面來看，深究內涵，了解事實的底氣，才能窺見全貌。

一，投資建廠不是一夕可成，很多人覺得台商回流，台灣立刻工廠蓋好，到處缺工，景氣欣欣向榮才對，這是把長期趨勢當成短線來看，大家都知道，台灣資金西進，至少已持續30年以上，台商西進，也不是一歩到位，而是漸進式的逐步加碼，而且也不一定百分之百以自有資金投資，銀行融資也占一定比率。因此，要重視的是，這是不是一次趨勢的位移，台商資金是不是逐漸回台加碼投資？這才是重點。

二，這次台商回流可分為兩個面向，一個是境外資金滙回，第一年是8是%，第二年是10%，如果投入實業，稅率再減半。乍看之下，這個資金滙回好像優惠很大，但他敢說沒有什麼吸引力，原因是台灣稅負太重，高資產所得者稅率達40%，對於資金停泊在新加坡，香港等低稅率地區，一點也不具吸引力，停泊在外的大額資金不會考慮把錢搬回來。另一個顧慮是台灣的社會普遍存在仇富心態，政策上經常變來變去，這個政策一貫性容易因政黨輪替而改變，這也是錢放台灣的風險。

最近立法院召開聽證會，討論藝術品拍賣分離課稅，但財税學者曾巨威等又以圖利富人為由，出面反對到底，其實台灣對藝術拍賣課得的稅不到2000萬，但我們課稅的僵固，不但趕走整個藝術拍賣產業，也讓台灣的藝術家作品乏人問津。可以想見，台灣只要少數幾個人就可以弄死整個產業。

三，台商這次回台也是摸石過河，先享受銀行貸款優惠，再逐步加碼。這次美中貿易戰牽動的是產業鏈的移動，眼明手快的台商老早展開布局，只有後知後覺的才四處哀怨，像台塑王文淵那麼唱衰台灣，大家可以想見台塑營運恐怕面臨很大的困難，今年台塑四寶股價跌幅果然名列前矛。

我們常常說羅馬不是一天造成的，台商回流趨勢才正要開始，大家千萬不要只看到表象。這一年來，大家到工業區繞一下就知道狀況。

台商經濟部台塑

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