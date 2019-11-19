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國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

創新解決社會貧窮 專家：靠平台經濟

2019-11-19 17:05台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

創新金流可解決社會問題！19日在社會型企業東亞年會「善未來」論壇上，台北商業大學校長張瑞雄介紹，台灣的iLab曾輔導78%企業活過3年，91%順利獲得盈利目標。像「微股力」就是從學校專題衍生，是已有25萬人使用的理財神器；記帳雞在LINE上就可使用，讓學生的創業計畫獲得投資。

從大學實踐創新

前行政院長毛治國主持論壇表示，解決社會貧窮跟創造利益有所矛盾，需要透過學習來克服。社會型企業位在光譜中間，一對一供給平台被認為發展潛力大，擁有物質資源的企業可結合擁有人力資源的組織，學校則是提供創新的來源。

張瑞雄表示，尤努斯社會企業中心（YSBC）在中央大學率先設立，透過研究、教學、學程發展、理念推廣、比賽及研討會等，鼓勵年輕人成立社會型企業。英國的UnLtD是全球最大的社會型企業育成組織，從事環境永續、健康促進、在地關懷、產業升級等。

繁榮社會企業（GPSET）則是由許多退休大學教授、董事長組成，沒有任何一位員工支薪，股東們聚在一起就是做公益。張瑞雄又舉例，瑪帛MABOW是陪伴爸媽最好的爺奶秘書；iHealth做偏鄉的藥品宅配；好盒器打造容器租借服務，讓想過零廢棄生活的人不再麻煩。

鄭州大學商學院長秦建偉表示，社會創新應採問題導向及經營導向，沒有人不知道社會責任重要，但認識面跟實行面有巨大落差。公益事業跟社會型企業非常不同，好的大學應該是思想庫，但當今社會缺的是實幹家。鄭州大學有7萬6千學生，被政府定為一流建設大學，指導思想是只做第一、只做唯一，尤努斯的理念必須透過行動來實踐。

平台經濟解貧困

全國工業總會顧問林建山亦表示，社會型企業要解決的是絕對貧窮還是相對貧窮？從總體經濟學角度來看，是剩餘經濟跟邊陲經濟的議題。像Uber外送等經濟現象，是零碎供給與零碎需求的互補，透過媒介平台有機會解決貧困。企業社會責任（CSR）在修法後成為必要條件，平台經濟可能沒有企業家、沒有資產，但需要熱心的專業經理人來管理。

Faiz Shah博士說，泰國的社會型企業元素包括企業文化、新立法推動、社群行動、政府支持、社會影響潛力、鴻溝容受力等。在實行面會舉辦研討會與宣傳活動，在教育面會舉辦學程及開放實習，在授權上著重形象露出與財務管理。實務行動層面，發展企業實驗室、近未來實驗室，並努力複製經驗，培育新生代企業家。

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