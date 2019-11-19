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Q3製造業產值年減逾7% 連三季負成長

2019-11-19 12:59經濟日報 記者林于蘅／即時報導

美中貿易紛擾拖累全球經濟成長，國際原物料價格走低，傳統產業需求疲弱，經濟部統計處今（19）日指出，今年第3季製造業產值已連三季負成長，為3兆3,748億元，年減逾7%。主要產業別，只有電腦電子產品及光學製品業正成長，主因美中貿易摩擦致供應鏈重組，擴增國內產線。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值年減3.81%，主因中國大陸面板產能持續開出，市場供需失衡，致液晶面板及其組件業產值縮減至1,842億元，年減20.92%。積體電路業則因各大品牌終端應用新品備貨需求陸續釋出，加上5G基礎布建加速，高階製程需求強勁，致積體電路業產值達3,960億元，年增5.13%，抵銷部分減幅。

不過，受惠美中貿易摩擦，電腦電子產品及光學製品業供應鏈重組，廠商擴增國內產線，加上5G基礎建設及行動裝置鏡頭需求升溫，致產值年增25.85%，為2011年第4季以來最大增幅，表現最為亮麗。

至於傳統產業，化學原材料業因國際油價維持低檔，市場保守觀望，加上國內部分烯烴廠定檢，致產值年減23.95%；基本金屬業因全球鋼市表現平疲，及低價進口鋼品干擾，減損國內業者生產動能，產值年減13.41%。

機械設備業更是受美中貿易摩擦波及，廠商設備投資趨緩，部分訂單遞延觀望，致產值年減13.22%；汽車及其零件業因進口車搶占市場，加上五期環保標準車輛生產期限延長，換購急迫性減緩，買氣相對降溫，年減4.04%。

展望未來，經濟部統計處指出，由於美中貿易情勢不確定性仍存，將抑制全球外貿表現，衝擊我國傳統產業生產動能，惟在供應鏈重組趨勢下，廠商回台擴增產線，可望挹注國內生產能量。

不過，隨科技新品接續上市，5G通訊、人工智慧、高效能運算等新興應用持續擴展，在我國半導體業者先進製程具競爭優勢維繫下，將有助於資訊電子產業穩定成長，挹注第4季製造業生產動能。

傳統產業

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